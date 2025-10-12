▲ Desde su temprana infancia, ellas ayudan en las tareas de casa, lo que les deja cansancio físico y mental; por eso, el Copred busca que se promueva una cultura de igualdad. Foto José Carlo González

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Domingo 12 de octubre de 2025, p. 27

Desde que son niñas, las mujeres mexicanas dedican 80 minutos más que los niños a las labores domésticas y de cuidados, lo que les ocasiona cansancio físico y emocional, así como menos tiempo para jugar y asistir a la escuela, informó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México.

En el marco del Día Internacional de la Niña, celebrado ayer, la dependencia citó cifras de 2025 del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que refieren que las niñas y adolescentes en México dedican en promedio 3 horas con 13 minutos diarios al quehacer en casa y de cuidados no remunerados, mientras los varones lo hacen una hora con 52 minutos.

Esto indica que las niñas “trabajan” más que los niños en las tareas del hogar. Como resultado de esta brecha en el uso del tiempo de infantes y adolescentes por género, “tenemos un impacto diferenciado en que las niñas cuentan con menos tiempo para jugar, asistir a la escuela o disfrutar de su tiempo de descanso y esparcimiento”.

Desde pequeñas sufren condiciones difíciles

Todo lo anterior se suma a las circunstancias de opresión que viven ellas, producto de múltiples formas de discriminación como el sexismo, clasismo y gordofobia, además de la violencia física y sexual a la que están expuestas.