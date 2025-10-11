F

ui a conocer la playa donde vivió mi abuelo. Lo hice tratando de despojarme de melodramas, pero atento a lo que significó, para mí, observar el horizonte desde Argelès-sur-Mer.

Sí, ahí estuvo un campo de concentración para refugiados españoles en 1939. Eran, muchos de ellos, soldados republicanos, pero también trabajadores y campesinos, una multitud que había perdido todo, no sólo una guerra. Llegaron, de España, por diversos puntos de los Pirineos, en una marea humana incontenible.

En una tarjeta de presentación, Joaquín Jardí Porres escribió: periodista, residencia, la intemperie.

Pudo haber puesto en su pequeña hoja de papel, que se conservó a través de las décadas, mayor capitán del Ejército de España, pero optó por su oficio primero, el que ya nunca volvió a ejercer, como nunca volvería a Cataluña, ya que murió en México antes de que existiera la posibilidad de su retorno.

¿Qué me habría dicho, de comentarle que visitaría Argelès para observar ese mar que tanto odiaba? ¿Por qué nadie de la familia había tenido la curiosidad o la osadía de acudir a ese pequeño pueblo costero en Occitania, en los Pirineos Orientales en Francia?

“¿Estas loco?”, se habría y me habría preguntado, pero eso no puedo saberlo, aunque lo imagino al detenerme y observar los rostros de los desterrados en las fotografías que se conservan en el Mémorial du Camp, un sitio organizado con precisión en unas pocas salas, pero que tienen el objetivo, y lo logra, de mostrar aquel pasado de acero y violencia.

Me impresionó una bola, como las plantas rodantes del desierto, aunque en este caso se trata de una muestra del alambre de púas que delimitaba el campo de concentración en la playa norte, el que se extendía por un kilómetro y medio, y además era vigilado por el 24 regimiento de tiradores senegaleses.

Los alambres de púas a los costados y enfrente los muros del agua. Sí, es bello el lugar, pero por eso debió de desplegarse en crueldades todavía más severas, extrañas.