Él tenía la sencillez y franqueza del norte, del mero Sinaloa. Corazón de jardín donde cultivó flores y las transformó en música amorosa, solidaria, sumándose a sueños, utopías y realidades. Cruz fue compositor intermitente, guitarrista exacto, poeta de la radio y de la vida y hoy te digo: “se te extraña un chingo”, y se extrañará tu parvada de voces en la sintonía del vivo recuerdo.

Ismael Colmenares, Maylo

¿C

uántos músicos populares y tradicionales encontraron en Radio Educación un hogar donde cocinar sus proyectos y ofrecerlos, calientitos y vivos, al público radioescucha? ¿Cuántas producciones discográficas han posibilitado la difusión de músicas nuestras, ignoradas por la industria musical?

...El micrófono conectado a una consola,

y la consola conectada a

un transmisor, es una manera de

extender la voz [...] y nuestra voz, por

chiquita que sea, gracias a la radio,

llega a cualquier parte del mundo

y creo que ya llega a otros planetas también.

El siglo XX nos dio radialistas cuya escuela debemos continuar. “Para mí, Radio Educación sigue siendo una escuela”, dijo Cruz Mejía Arámbulo, quien sabía que hacer radio es hacer comunidad. Quedan pocos que saben que la radio pública no es grabar, transmitir y hasta la otra; que presentar un grupo o intérprete significa presentar una comunidad, un conglomerado de cultura, cosmovisión, organización, memoria y saberes. El compromiso de un radialista neto sigue las pautas esenciales de las radios comunitarias: construir desde y para la gente. Contar y cantar sus historias, divulgarlas.

Cruz Mejía llegó a Radio Educación el 9 de octubre de 1974, buscando decir su pensar y escuchar el de los otros. El programa “¿Quien canta?”, que por décadas produjo con impecable calidad y éxito, no es sólo un asunto de transmisión de cantos y pensares recolectados en largas andanzas; es una labor doble: previo a la divulgación, establecer vínculos verdaderos con músicos, sus familias, sus pueblos, necesidades y anhelos; sus rasgos identitarios, su historia y modos de trabajo y organización, para aprehender las esencias contenidas en el cantar de cada región. Por otro lado, hay una dimensión pedagógica que transmite rasgos de compromiso y coherencia; secretos éticos y organizativos que no se aprenden en las escuelas. Labor integral como servicio público real; valores y virtudes heredados a las generaciones que toman la enorme y compleja estafeta. De ahí que como audiencias aplaudimos la retransmisión de “¿Quién canta?”, pero no nos conformamos. La recepción y cariño que Cruz construyó con amor y entusiasmo sostiene nuestra expectativa de que no sólo se retransmita, sino que se continúe con el programa, como proyecto fundamental e identitario de Radio Educación y patrimonio de la radio mexicana.