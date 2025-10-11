D

urante la conferencia matutina (6.10.25), la Presidenta señaló que sobre “el programa de salud, IMSS-B, IMSS e ISSSTE, adelanto, en enero del 2026 iniciaremos la inscripción: todo mexicano tendrá un registro al Sistema Nacional de Salud. Todos van a tener una credencial. Si son ISSSTE, IMSS, IMSS-B, de acuerdo con lo que ellos nos digan, para ver si se puede compartir su historial médico entre instituciones. El objetivo es generar un esquema para que, a partir de 2027, una buena parte de las enfermedades ya no dependa de si eres beneficiario del ISSSTE, IMSS-B o IMSS y puedas atenderte en cualquiera de las instituciones. Este es el proyecto”.

Así, en enero de 2026 iniciará el “registro” al Sistema Nacional de Salud “de acuerdo con lo que las personas digan para ver si se puede compartir su historial médico entre instituciones” y otorgando una “credencial” a la derechohabiencia del IMSS-ISSSTE-IMSS-B, con el “objetivo” de que, en 2027, se genere un esquema que permita atender una “buena parte” de las enfermedades en cualquiera de las instituciones. (Comunicado de la Presidencia de la República, 6.10.25).

El proyecto es bienvenido y es de mérito, aunque lo que está en juego son los términos anticipados por la Presidenta, mismos que pueden comprometer su viabilidad.

En primer término, el proyecto aguarda sólo ampliar una “buena parte de las enfermedades”, siguiendo convenios específicos para el intercambio o prestación unilateral de servicios entre instituciones como, por ejemplo, el Código Infarto. Contempla, pues, unas cuantas enfermedades más, no la atención médica integral que garantizan leyes del IMSS, ISSSTE e IMSS-B. El proyecto no se ocupa del relevante asunto de las diferentes derechohabiencias IMSS e ISSSTE (cuota obrero-patronal) y la gratuidad en el IMSS-B: no entra al corazón del desafío de un sistema sanitario integrado, lo cual puede comprometer su viabilidad.

En segundo término, suponiendo que el universo de enfermedades efectivamente se expanda, el proyecto demanda el ajuste a los tabuladores para pagos interinstitucionales y, sobre el “historial médico”, alcanzar el intercambio de información del Expediente Clínico Electrónico (ECE) entre instituciones.

Sobre los tabuladores para pagos interinstitucionales (responsabilidad a cargo del subsecretario Eduardo Clark en la SSA), debe observarse que cada institución tiene procesos y costos diferentes. Cada intervención computa diferente. Lógicamente, el del costo más caro no acepta cobros menores y el del más bajo no acepta pagos más altos. Además, con las cámaras de compensación y los trámites burocráticos, crecen exponencialmente las deudas, dificultando reconocer el servicio otorgado y, por tanto, el pago. El reto es que ahora se pongan realmente de acuerdo en tabuladores y, especialmente, en homologación de procesos. Como reconoce Clark, “el mayor desafío es que las instituciones se pongan de acuerdo en el costo a cobrar por la atención” ( La Jornada, 8.5.25), aunque es sólo una parte del problema a resolver.