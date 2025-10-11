De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 11

Tras conocerse que la líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó ayer en X un comunicado en el que reseñó su trayectoria y labor cívica, al impulsar iniciativas sobre la participación ciudadana y al fortalecimiento institucional en su país, durante más de dos décadas.

La UNAM mencionó que la galardonada fundó en 2002 la organización Súmate, dedicada a promover procesos electorales libres y transparentes. “Desde entonces ha participado en distintas plataformas políticas y sociales en defensa del voto, la independencia judicial y los derechos humanos”, indicó.