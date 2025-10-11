Sábado 11 de octubre de 2025, p. 11
Cuba lanzó ayer una advertencia sobre la intensificación de los esfuerzos de Washington para dividir a América Latina y aislar a los gobiernos progresistas de la región. En el contexto del noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que se celebra en el Complejo Cultural Los Pinos, la subdirectora general para Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada, denunció que la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana constituye “una muestra evidente de esa política de división impulsada por Estados Unidos”.
Tablada ofreció una actualización sobre el impacto del bloqueo estadunidense y las relaciones bilaterales. Señaló que Washington “ha fracasado en el objetivo principal de quebrar la voluntad de Cuba de seguir adelante construyendo y defendiendo nuestro proyecto de justicia social, socialista”.
No obstante, reconoció que el bloqueo “ha tenido éxito en deteriorar las fuentes de ingreso y obstaculizar las principales vías por las cuales la economía cubana se sostiene”, así como en “intimidar a todos los potenciales socios comerciales, económicos o de inversión” de la isla.
Recordó que la remoción temporal de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, decidida por el ex presidente Joe Biden al final de su mandato, demostró dos aspectos esenciales: el poder de la solidaridad internacional y la certeza generalizada de que “Cuba nunca debió estar en esa lista”.
La funcionaria calificó el regreso a la lista y el recrudecimiento del bloqueo como una política “genocida en su formulación y ejecución”, pues “por diseño va dirigido a hacer daño a millones de personas”.