Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 11

Cuba lanzó ayer una advertencia sobre la intensificación de los esfuerzos de Washington para dividir a América Latina y aislar a los gobiernos progresistas de la región. En el contexto del noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que se celebra en el Complejo Cultural Los Pinos, la subdirectora general para Estados Unidos de la cancillería cubana, Johana Tablada, denunció que la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana constituye “una muestra evidente de esa política de división impulsada por Estados Unidos”.

Tablada ofreció una actualización sobre el impacto del bloqueo estadunidense y las relaciones bilaterales. Señaló que Washington “ha fracasado en el objetivo principal de quebrar la voluntad de Cuba de seguir adelante construyendo y defendiendo nuestro proyecto de justicia social, socialista”.