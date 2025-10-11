Gustavo Castillo García

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 11

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez se transforma “no solamente en el aspecto estético, sino funcional”, con una inversión –que para finales de 2026– ascenderá a más de 9 mil 500 millones de pesos autogenerados, además, se mantendrá “con niveles de excelencia para los usuarios” que acudan al Mundial de Futbol 2026, afirmó el almirante y director general de la terminal área, Juan José Padilla Olmos.

En muchas áreas de las terminales 1 y 2, las obras en el AICM están a todo tren; aunque parece poco 16 por ciento de avance en la remodelación, teniendo en cuenta el tiempo que falta para la justa deportiva que se llevará a cabo el próximo año.

Por las reestructuraciones, los usuario enfrentan molestias, ya que hay muchas zonas intransitables y comercios cerrados. Pero las autoridades aeroportuarias aseguran que “para junio de 2026 –cuando arranque la Copa del Mundo– los trabajos estarán al 70 por ciento, por lo que todo el espacio operativo, de servicios, acceso, revisión y seguridad estarán en pleno funcionamiento”.

Sin embargo, los funcionarios señalan que se han establecido medidas que mejoran los tiempos de acceso y mayor comodidad en el interior de las dos terminales áreas.

Dieron a conocer que 30 por ciento de las obras relacionadas con la remodelación del AICM comprenderá la transformación de oficinas administrativas, bodegas y otros espacios que “pueden seguir operando, pero necesitan modificaciones y mantenimiento, pues no son de acceso público; allí las labores se suspenderán durante dos meses”, expresaron durante un recorrido por las instalaciones aeroportuarias el almirante Daniel Díaz Salas, el contralmirante Juan Manuel Muñoz Gómez, director corporativo de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares, así como Jesús González Vallarino, subdirector de Construcción Lado Tierra.