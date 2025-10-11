Política
Ver día anteriorSábado 11 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/11. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Ministro de Agricultura canadiense visitará México la próxima semana/
A nterior
S iguiente
 
Ministro de Agricultura canadiense visitará México la próxima semana
 
Periódico La Jornada
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 10

El ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald, visitará México del 14 al 17 de octubre, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación en materia agrícola y agroalimentaria entre ambos países.

El viaje tiene el fin de dar continuidad a los compromisos asumidos en la reunión de septiembre entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se anunció el Plan de Acción Canadá-México 2025-2028, enfocado en impulsar la cooperación económica, científica y ambiental entre ambas naciones, de acuerdo con un comunicado del gobierno canadiense.

Durante su visita, el funcionario canadiense viajará primero a la Ciudad de México, donde sostendrá encuentros con sus homólogos y con representantes de la industria que participarán en el Acuerdo Trinacional que se celebrará esa misma semana. Posteriormente, se trasladará a Guadalajara, Jalisco, para continuar su agenda de trabajo con actores del sector agropecuario mexicano.

En la Ciudad de México, Heath MacDonald se reunirá con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y con el titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Javier Calderón, con quienes abordará temas relacionados con la diversificación y el crecimiento del comercio agrícola bilateral.

Asimismo, el ministro sostendrá encuentros con líderes empresariales y representantes del sector agroalimentario mexicano para promover los productos canadienses, fortalecer las relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

“Canadá y México comparten una sólida asociación construida a lo largo de años de colaboración y más de tres décadas de libre comercio. Este viaje se trata de fortalecer aún más nuestros lazos, desarrollar relaciones y crear oportunidades que impulsen el crecimiento y la prosperidad en ambas naciones”, señalóMacDonald en el comunicado.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto