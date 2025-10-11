Arturo Sánchez Jiménez

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 10

El ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald, visitará México del 14 al 17 de octubre, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación en materia agrícola y agroalimentaria entre ambos países.

El viaje tiene el fin de dar continuidad a los compromisos asumidos en la reunión de septiembre entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se anunció el Plan de Acción Canadá-México 2025-2028, enfocado en impulsar la cooperación económica, científica y ambiental entre ambas naciones, de acuerdo con un comunicado del gobierno canadiense.

Durante su visita, el funcionario canadiense viajará primero a la Ciudad de México, donde sostendrá encuentros con sus homólogos y con representantes de la industria que participarán en el Acuerdo Trinacional que se celebrará esa misma semana. Posteriormente, se trasladará a Guadalajara, Jalisco, para continuar su agenda de trabajo con actores del sector agropecuario mexicano.