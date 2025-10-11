Sábado 11 de octubre de 2025, p. 10
El ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald, visitará México del 14 al 17 de octubre, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación en materia agrícola y agroalimentaria entre ambos países.
El viaje tiene el fin de dar continuidad a los compromisos asumidos en la reunión de septiembre entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se anunció el Plan de Acción Canadá-México 2025-2028, enfocado en impulsar la cooperación económica, científica y ambiental entre ambas naciones, de acuerdo con un comunicado del gobierno canadiense.
Durante su visita, el funcionario canadiense viajará primero a la Ciudad de México, donde sostendrá encuentros con sus homólogos y con representantes de la industria que participarán en el Acuerdo Trinacional que se celebrará esa misma semana. Posteriormente, se trasladará a Guadalajara, Jalisco, para continuar su agenda de trabajo con actores del sector agropecuario mexicano.
En la Ciudad de México, Heath MacDonald se reunirá con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, y con el titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Javier Calderón, con quienes abordará temas relacionados con la diversificación y el crecimiento del comercio agrícola bilateral.
Asimismo, el ministro sostendrá encuentros con líderes empresariales y representantes del sector agroalimentario mexicano para promover los productos canadienses, fortalecer las relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión y cooperación.
“Canadá y México comparten una sólida asociación construida a lo largo de años de colaboración y más de tres décadas de libre comercio. Este viaje se trata de fortalecer aún más nuestros lazos, desarrollar relaciones y crear oportunidades que impulsen el crecimiento y la prosperidad en ambas naciones”, señalóMacDonald en el comunicado.