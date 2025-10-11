Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 10

Representantes de pueblos originarios de Oaxaca, Sonora y Michoacán sostuvieron una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, a quien le pidieron “marcar un nuevo rumbo en la justicia” para las comunidades indígenas, que han sido víctimas de violencia estructural, despojo y desplazamiento forzado.

Agrupados en la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, integrantes de los pueblos mazateco, de Eloxochitlán; chontal, de El Coyul; zapoteco, de Puente Madera, Oaxaca; yaqui, de Sonora y purépecha, de Michoacán, expusieron las problemáticas que durante años han enfrentado en sus territorios, entre ellas la imposición de megaminería, hidroeléctricas, eólicas, gasoductos y parques industriales.

César Cota Tórtola, líder tradicional de la etnia yaqui, señaló que en la audiencia le pidieron el total cumplimiento de las sentencias que han sido ganadas. Mencionó que le plantearon que se reponga la consulta sobre la construcción del acueducto Independencia, como estableció la sentencia que ganaron en 2013.

Asimismo, aseguró que su comunidad defenderá el agua y exigirá su derecho a este recurso, ya que la mayoría “no quiere que se trasvase el agua del río Yaqui al río Sonora”.

En el encuentro, en la sede de la Corte, los pueblos mazatecas y los de El Coyul enfatizaron la necesidad de que la SCJN “utilice toda su infraestructura como órgano máximo de justicia”, para establecer relaciones interinstitucionales con el estado de Oaxaca y “hacer un llamado a la cordura ante los agravios y los excesos” que comete el Poder Judicial local, puntualizó Argelia Betanzos.