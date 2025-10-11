Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 10

A un mes de que inicien los trabajos, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, dio a conocer una agenda con siete prioridades que México presentará en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil (COP30), para enfrentar la crisis climática y el calentamiento global.

Al impartir la conferencia magistral México, Género y Clima: Una Visión de Liderazgo para el Futuro, en el marco de la Semana del Clima en México, la funcionaria enfatizó que uno de los puntos fundamentales es fortalecer el multilateralismo, porque, si bien México, América Latina y el Caribe emiten gases efecto invernadero (GEI), éstos no son ni el país ni la región que en mayor medida lo hacen, pero sí los más vulnerables.

“Por más esfuerzos que hagamos los países de manera aislada, si no lo hacemos juntos, no va a pasar nada”, recalcó.

Destacó que México también llegará a la cumbre climática con una nueva contribución nacionalmente determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que actualizará la meta absoluta de mitigación al 2035, y estará en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

La nueva NDC 3.0 se basa en cinco pilares, pues además de los elementos de mitigación y adaptación, también se considerarán los medios de implementación, la perspectiva de género, y las pérdidas y daños que están teniendo las poblaciones frente al cambio climático. Este instrumento está en proceso de consulta con los sectores industriales y agropecuario, y será presentada a finales de octubre a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para su aprobación.