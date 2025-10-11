Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 9

En una nueva mesa de diálogo realizada ayer entre estudiantes y autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los alumnos expresaron que su prioridad es el regreso a clases presenciales en cuanto sea seguro. Las autoridades universitarias subrayaron que la decisión sobre el retorno a las aulas no corresponde únicamente a la escuela, sino que “la responsabilidad del regreso seguro de los estudiantes será asumida por toda la UNAM”.

El encuentro tuvo lugar tras los hechos ocurridos el pasado lunes 22 de septiembre, cuando un estudiante hirió de muerte a otro dentro de las instalaciones del colegio. A raíz de ese incidente, el diálogo entre la comunidad y las autoridades se ha centrado en la necesidad de reforzar la seguridad y encargarse de las condiciones para un retorno seguro a las actividades, así como en atender la salud mental de la matrícula escolar.

Durante la reunión, los alumnos insistieron en que se revisen de inmediato las medidas de protección y vigilancia, a fin de poder reanudar las clases presenciales. Plantearon que el diálogo continúe, incluso después del regreso a las aulas, para avanzar en los temas abordados en las mesas de diálogo.

Entre las propuestas se reiteró la instalación de nuevos controles de acceso y la posible utilización de sistemas biométricos. Sin embargo, manifestaron su preocupación por el manejo de los datos personales. Las autoridades informaron que, a petición de los alumnos, se analiza un sistema similar al que opera en el Instituto Politécnico Nacional, pero aclararon que las características biométricas no podrán recabarse sin consentimiento expreso de los ellos.