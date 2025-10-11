Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 9

Ante la problemática que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la autoridad universitaria solicita apoyo al gobierno federal “vamos a estar ahi”. Enfatizó el hecho de que se respetará el carácter autónomo de esta institución, recordando que desde sus años de estudiante y académica “nunca queríamos que el gobierno interviniera”.

Tras resumir los episodios violentos que se han registrado recientemente (el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias Humanidades; las agresiones del bloque negro en la marcha del 2 de octubre y las amenazas de bomba en sus instalaciones), consideró importante que haya acercamientos entre autoridades de la UNAM y la comunidad universitaria.

“Lo digo como universitaria que fui: es muy importante que no haya una división entre la autoridad universitaria y su comunidad. Que cada vez haya más acercamiento para atender la situación que viven las y los estudiantes, y también los académicos”.

En otro orden, al evocar sus años de alumna en esa institución, comentó que ella ingresó al CCH Sur en 1978 y la primera movilización en la que participó fue en el movimiento de rechazados que no habían logrado espacio en esa escuela de nivel medio superior. Posteriormente estuvo activa con el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario donde conoció a varios miembros de su movimiento.