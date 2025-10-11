Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 9

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Lex Ash-ton, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El mandamiento judicial fue ejecutado al salir del Hospital Regional 2, ubicado en calzada de las Bombas, alcaldía Coyoacán, donde se encontraba tras el ataque ocurrido el pasado 22 de septiembre, cuando asesinó con una guadaña a un estudiante e hirió a un trabajador, para después aventarse de un edificio al interior del CCH Sur.

El joven de 19 años fue trasladado al Reclusorio Oriente y quedará a disposición de un juez de control para que defina su situación jurídica.

Cabe recordar que el día del ataque, Ashton tomó una guadaña y otras armas punzocortantes y salió de su casa para acudir al plantel educativo. Ahí, un compañero de institución identificado como Jesús Israel, de 16 años, se encontraba en el estacionamiento al lado de su novia.

El hoy detenido lo hirió en reiteradas ocasiones como una forma de mostrar su descontento ante situaciones que expresó a través de grupos de redes sociales identificados como incel, los cuales reúnen a sujetos declarados por ellos mismos como célibes involuntarios por no ser apuestos para mujeres.