Sábado 11 de octubre de 2025, p. 8

La ausencia de referentes de mujeres científicas y de quienes se han desarrollado con éxito en los llamados campos STEAM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), así como la existencia de “estructuras mentales” en las familias y la sociedad, que “no siempre aceptan estos campos como óptimos para las estudiantes”, aún representan un obstáculo a vencer, reconocieron especialistas.

En el diálogo Construyendo puentes hacia las STEAM con igualdad de género; una propuesta a la acción, convocado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, destacaron la importancia de fortalecer la red de mentorías en alumnas de bachillerato y licenciatura para garantizar su permanencia en los estudios y favorecer el éxito de su trayectoria académica.

Yuriria Trejo, oficial de educación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, afirmó que se debe acabar con estructuras mentales que impiden a las mujeres llegar a carreras STEAM.

Yohana Castro, jefa de Investigación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN, destacó que han logrado incidir en alumnas de bachillerato y licenciatura, “para generar estos referentes que les permitan imaginar que es posible su desarrollo en cualquier campo del conocimiento, incluidas las carreras STEM”.