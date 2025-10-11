Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 8

En América Latina y el Caribe los niños y adolescentes representan 30 por ciento de la población; sin embargo, sus problemas de salud mental suelen pasar inadvertidos por los sistemas de sanidad, pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta de un aumento de 34.8 por ciento en trastornos depresivos mayores y de 31.7 en ansiedad tras la pandemia.

A lo anterior se suma que la depresión ya es la tercera fuente de enfermedad en adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, y el suicidio, la segunda causa de muerte.

En el Día Mundial de la Salud Mental 2025, que se conmemora cada 10 de octubre, el organismo de Naciones Unidas subrayó la necesidad de fortalecer este renglón en niños y jóvenes en la región, por lo que este año el lema es “Empoderar, conectar, cuidar: fortaleciendo la salud mental infantil y juvenil en las Américas”.

La OPS señala que la mitad de todas los padecimientos en este aspecto comienzan a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni reciben tratamiento. “Los primeros signos a menudo aparecen a edades en las que la intervención temprana aún es posible y puede conducir a resultados positivos.”

Subraya que el tratamiento oportuno puede ayudar a prevenir consecuencias a largo plazo, pero “no identificar y abordar adecuadamente las condiciones de salud mental genera mayores costos para los sistemas de sanidad”.