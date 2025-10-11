Andrea Becerril y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 7

Durante un foro sobre gasto federalizado, alcaldes y diputados advirtieron que se realizó un recorte de 10 por ciento del presupuesto destinado a los municipios para asignarlo a los pueblos indígenas, sin garantizar que los recursos les llegarán íntegros.

Al respecto, el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando Baca, sostuvo que no se ha hecho ningún recorte y, por el contrario, subrayó que los gobiernos locales dispondrán de recursos que representan el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Puntualizó que en los últimos años los gobiernos locales han incrementado 50 por ciento sus propios recursos.

Sin embargo, la diputada del Partido del Trabajo por Oaxaca, Martha Araceli Cruz Jiménez, señaló que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con Enfoque de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) se creó para apoyar a ese sector, pero no ha dado resultados.

Agregó que opera con 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais). “No me gusta esta política de quitarle ese dinero a los municipios”, aseveró.

En el caso de Oaxaca, los fondos no se distribuyen a las comunidades directamente, sino a colonias con población indígena, y representan menos del porcentaje mencionado.

La diputada petista subrayó que aunque respalda a la Cuarta Transformación, “tampoco nos vamos a fregar a nuestros paísanos”.