Sábado 11 de octubre de 2025, p. 6

Ante la discusión en el Congreso del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, las instituciones públicas de educación superior (IPES) externaron su preocupación por la reducción de fondos públicos para el sector, lo que implica un mayor esfuerzo para garantizar el acceso gratuito y cobertura en dicho nivel educativo. En el caso de la mayoría de las universidades estatales el recurso no supera el 0.1 por ciento con respecto a lo otorgado en 2025.

Según un análisis del financiamiento federal para la educación superior, elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en 2026 se destinarían 195 mil 696.1 millones de pesos, lo que representa una reducción frente a los 196 mil 280.3 millones de pesos aprobados para 2025.

Por este motivo, la Anuies demandó al Congreso que reasigne al sector al menos 12 mil 100 millones de pesos, es decir, un incremento de 5 por ciento. Con lo cual, asegura, se contaría con fondos por 207 mil 798 millones de pesos para el subsidio a la formación universitaria y “garantizar con ello gratuidad y cobertura de la educación superior”.

Las IPES destacaron que este sexenio hay “mayor presión para incrementar la matrícula universitaria y atender a una tasa más elevada de jóvenes en todo el país”, puesto que uno de los objetivos es acercar la educación universitaria a más muchachos. La meta es crear 330 mil nuevos lugares en este nivel.

Con base en el proyecto del PEF 2026, entre los rubros que tienen incrementos inerciales se incluyen los servicios de educación superior y posgrado, que pasaría de 69 mil 78 millones de pesos destinados este 2025 a 70 mil 97.1 propuestos para 2026, lo que representa un aumento de sólo mil 19 millones.

En cuanto a las universidades federales, los aumentos presupuestales son inferiores al impacto de la inflación prevista en 3.5 por ciento. Es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pasará de 52 mil 183 millones de pesos a 53 mil 748.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tampoco tendrá un incremento sustancial, al pasar de 22 mil 109.1 millones de pesos este año a 22 mil 472.3 previsto para 2026, es decir, una alza de 363 millones, pese a que debe alcanzar un aumento de su matrícula de al menos 30 mil espacios en esta administración.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que este año obtuvo 9 mil 796.8 millones de pesos de fondos públicos, podría recibir en 2026 poco más de 10 mil 90.7, lo que representa un incremento de poco más de 294 millones de pesos.