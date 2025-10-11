Sábado 11 de octubre de 2025, p. 4
Villahermosa, Tab., La dirigencia nacional de Morena informó ayer que fue expulsado del partido Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, al confirmar que se le canceló definitivamente su registro; previamente le habían suspendido sus derechos partidistas.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia echó definitivamente al presunto cabecilla de la banda La Barredora, pues indicó que esa instancia partidista “tiene facultades para distintas situaciones, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez”.
Agregó que si el ex funcionario de Tabasco hoy está en la cárcel es gracias a los gobiernos morenistas y rechazó que este caso pueda ser comparado con el de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.
La dirigencia del partido manifestó que “no existe la impunidad ni la complicidad, por lo que no se protege ni solapa a nadie”.
Caen dos por huachicol fiscal
Elementos de la Marina detuvieron esta semana a dos integrantes de grupos dedicados al huachicol fiscal, uno de ellos en Tabasco y otro en Tamaulipas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los aprehendidos fueron identificados como Roberto Valeriano Troncoso y Miguel Ángel Cárdenas Treviño.
Estas detenciones se dan en el contexto de las investigaciones que se realizan en torno a un grupo dedicado al tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a México utilizando documentación aduanal falsa y evadiendo el pago de impuestos con la colaboración de ex mandos de la Secretaría de Marina, entre ellos el vicealmirante Fernando Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Manuel Roberto.
Valeriano Troncoso fue aprehendido en Villahermosa, Tabasco, el 8 de octubre por elementos de la Policía Federal Ministerial. En tanto, Cárdenas Treviño fue capturado el 7 en Nuevo León. Ambos fueron puestos a disposición de un juez federal.
(Con información de Gustavo Castillo)