René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 4

Villahermosa, Tab., La dirigencia nacional de Morena informó ayer que fue expulsado del partido Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, al confirmar que se le canceló definitivamente su registro; previamente le habían suspendido sus derechos partidistas.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia echó definitivamente al presunto cabecilla de la banda La Barredora, pues indicó que esa instancia partidista “tiene facultades para distintas situaciones, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez”.

Agregó que si el ex funcionario de Tabasco hoy está en la cárcel es gracias a los gobiernos morenistas y rechazó que este caso pueda ser comparado con el de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.

La dirigencia del partido manifestó que “no existe la impunidad ni la complicidad, por lo que no se protege ni solapa a nadie”.