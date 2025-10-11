Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 4

A pregunta expresa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no han recibido de parte de Ricardo Salinas Pliego o de sus representantes legales “algo que diga” que va a pagar sus adeudos antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los nueve casos que tiene del empresario, y con lo cual obtendría descuentos que establece el Código Fiscal de la Federación.

También mencionó que aún no hay fecha para que reciba a los acreedores del presidente de Grupo Salinas, pero “sí se va a tener una reunión como había comentado”.

Los casos que la Corte tiene son por un monto de alrededor de 48 mil millones de pesos, y tres de esos juicios “ya tienen asignado al ministro que va a hacer la ponencia”, dijo.

En la mañanera del pueblo, ayer mencionó que si el empresario decide pagar antes de que llegue la resolución de la Corte “puede tener los descuentos establecidos en el Código Financiero, de multas” y otros, dentro del marco legal.

–¿Se ha acercado el empresario para recibir estos beneficios?

–No, se ha dado la información, pero no ha habido de parte del empresario o de sus representantes legales algo que diga ‘sí, sí voy a pagar’ –respondió.