Sheinbaum informó que el empresario no se ha acercado para recibir descuentos // Casos que tiene en la SCJN suman alrededor de 48 mil mdp
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 4
A pregunta expresa, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no han recibido de parte de Ricardo Salinas Pliego o de sus representantes legales “algo que diga” que va a pagar sus adeudos antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los nueve casos que tiene del empresario, y con lo cual obtendría descuentos que establece el Código Fiscal de la Federación.
También mencionó que aún no hay fecha para que reciba a los acreedores del presidente de Grupo Salinas, pero “sí se va a tener una reunión como había comentado”.
Los casos que la Corte tiene son por un monto de alrededor de 48 mil millones de pesos, y tres de esos juicios “ya tienen asignado al ministro que va a hacer la ponencia”, dijo.
En la mañanera del pueblo, ayer mencionó que si el empresario decide pagar antes de que llegue la resolución de la Corte “puede tener los descuentos establecidos en el Código Financiero, de multas” y otros, dentro del marco legal.
–¿Se ha acercado el empresario para recibir estos beneficios?
–No, se ha dado la información, pero no ha habido de parte del empresario o de sus representantes legales algo que diga ‘sí, sí voy a pagar’ –respondió.
Manifestó que otros casos del empresario aún no han llegado a la Corte. “Están en juicios de otros niveles… en tribunales colegiados, algunos en tribunal administrativo”, pero de aprobarse la nueva Ley de Amparo, los casos con estos recursos legales serían más cortos.
Resaltó que “son varios procesos para poder cobrar las deudas de este empresario, o de alguna otra persona que tuviera alguna deuda con el Servicio de Administración Tributaria. No es de un día a otro, sino que es un proceso que se lleva… y también depende de la empresa”.
Por otro lado, la Presidenta consideró que el Tribunal de Disciplina Judicial debería contar con “un esquema de cómo evaluar y sancionar a los jueces” que actúen mal y ratificó que muy pronto enviará sus propuestas para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo presidente cambia en noviembre, y para tribunales agrarios.
Serán “personas honestas, con trayectoria”, además de que el Congreso debe nombrar a los auditores “para poder revisar qué tipo de gastos se están haciendo”.
Destacó que propuso al Senado ratificar a Andrea Marván como presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio porque “ha hecho un buen trabajo”.