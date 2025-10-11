L

a posibilidad de que Ucrania obtenga misiles de crucero Tomahawk, de fabricación estadunidense y con alcance de hasta 2 mil 500 kilómetros, es para el Kremlin la enésima línea roja que Washington y sus aliados no deben sobrepasar, pues quedarían expuestos a ataques desde el otro lado de la frontera sus instalaciones militares, refinerías y depósitos de combustible en su llamada segunda zona estratégica, a partir de los 200 kilómetros a que hasta ahora pueden llegar los proyectiles que suministra Occidente a Kiev, sin contar con los drones de mucha menor potencia.

Aunque, para considerar los Tomahawk un factor que pueda alterar el actual equilibrio de fuerzas, se necesitaría una cantidad elevada que Estados Unidos, a través de la venta a sus aliados europeos, no está en condiciones de proporcionar a Ucrania, ya que se trata de misiles de base marítima y no hay suficientes modificaciones terrestres.

Sin embargo, el hecho de que esos proyectiles puedan golpear Moscú y San Petersburgo genera todo un debate sobre cuál debe ser la respuesta de Rusia y, una vez más, volvió a un primer plano la sugerencia de asestar un golpe nuclear preventivo, que algunos expertos cercanos al Kremlin consideran el último argumento en caso de que Ucrania empiece a recuperar parte de los territorios perdidos.