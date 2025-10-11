L

a buena, que al esperpéntico Donald Trump se le apestó su sueño húmedo de obtener el Premio Nobel de la Paz; la mala, que lo obtuvo la marioneta de la Casa Blanca María Corina Machado, con todo y que ha sido, es, una feroz promotora del golpe de Estado en su país natal, y que públicamente exige a Estados Unidos –su titiritero– intervenga (léase invasión militar) en Venezuela, “como lo hizo en Siria”, lo que devela su enorme “contribución a la paz y la democracia”. Y peor aún, la decisión del Comité Noruego del Nobel, presidido por el empresario Jørgen Watne Frydnes, quien con esta decisión denigra al citado galardón y lo devalúa a nivel de mera corcholata política. No es gratuito, pues, que desde ya a esta entrega se le califique de Nobel golpista.

El megalómano Donald Trump (cómplice del genocidio en Gaza) daba por hecho que sería galardonado con el Nobel de la Paz (uno de los promotores de su candidatura es el asesino Benjamin Netanyahu), pero, tras conocer la decisión del Comité, el hígado le estalló (“se antepuso la política a la paz”, fue una de las reacciones de sus allegados), por lo que buscará responsables de tal afrenta y sin duda tomará represalias. Pero no debe ir muy lejos, porque uno de ellos lo tiene enfrente, despacha cotidianamente con él y es uno de sus más cercanos colaboradores: el cubano-estadunidense Marco Rubio, actual secretario de Estado, quien antes de ocupar esa posición y en calidad de senador, (2024) impulsó, entre otros legisladores gringos, la nominación de Machado para el Nobel de la Paz.

En síntesis, para el Comité Noruego del Nobel, la “candidatura” de la golpista y promotora de la invasión a Venezuela (“dedico el premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decisivo apoyo a nuestra causa”, dijo minutos después de conocer la decisión) resultó mucho “más sólida” que las correspondientes, por ejemplo, a las del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas. Una vergüenza.

Pero también hay buenas y malas en otras latitudes. En Perú, por ejemplo: el Congreso de ese país destituyó a la “presidenta” de facto Dina Boluarte (se va con un índice de aprobación de apenas 2.5 por ciento), por “permanente incapacidad moral” (léase corrupción desatada), “luego de que los partidos políticos que la protegían en el Parlamento le quitaron su apoyo en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad”. Esa es la buena. La mala: el sucesor de la golpista resultó ser el hasta ayer presidente del Congreso, el demócrata cristiano José Jeri Oré, quien “tiene un historial de denuncias de soborno y ataque sexual a una joven; de ambas causas fue exonerado por falta de pruebas” ( La Jornada, agencias). Este impresentable, uno de tantos, prometió “encabezar un gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional” y llamó a “construir un acuerdo mínimo, además de encomendarse a Dios para que le dé sabiduría”.