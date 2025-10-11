T

omaron la decisión de instalar un plantón luego de tocar todas las puertas posibles y no recibir respuestas. Fueron reprimidas por la policía y se volvieron a plantar. Son las Madres en Resistencia de Chiapas que desde el lunes 6 de octubre permanecen frente a la Fiscalía General del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo resultados en la búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos y esclarecimiento de las víctimas de feminicidio.

Las Madres en Resistencia exigen la destitución de la subdirectora de la fiscalía encargada de los feminicidios, Elizabeth Córdova, a quien acusan de revictimizar a mujeres y familiares. “Ella fue quien filtró fotografías de una carpeta de investigación del caso de Jade, vulnerando los derechos de una madre que exige justicia”, dijeron en un comunicado.

Las madres fueron reprimidas por la policía el 7 de octubre. Recibieron amenazas y golpes, además de que les arrebataron lo único que portan: los carteles con las fotos de sus hijos e hijas. Pero, dicen, “jamás vamos a callar por nadie y por nada, pues desde que a nuestras hijas las asesinaron ya estamos muertas en vida”.