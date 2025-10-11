Nobel no a la paz, sino a la intervención, opina

l Nobel de la ¿Paz? se lo han otorgado al ex presidente de EU Theodore Roosevelt, quien con su política del “ gran garrote” impulsó el imperialismo, invadió Dominicana y Haití y ocupó Cuba; a Woodrow Wilson quien invadió México en 1914 y luego en 1916; a Henry Kissinger, promotor del sangriento golpe de Estado en Chile en 1973; a Mijail Gorbachov por desmantelar la Unión Soviética; a Barack Obama, que invadió Afganistán, Irak, Libia, Siria, comenzó con Felipe Calderón la integración militar con México, bombardeó Yemen además con un golpe de Estado gestó el conflicto en Ucrania.

Éstos han sido premios no a la paz, sino a la intervención. Ahora la Casa Blanca acusó al comité Nobel de utilizar criterios que “anteponen la política a la paz” y reclamó por no darle el premio a Donald Trump, quien está amenazando a Venezuela y mantiene un despliegue militar en El Caribe, sediento del oro y el petróleo venezolano.

Se hubiera visto “políticamente feo”; prefirieron premiar a María Corina Machado, quien promueve la división y la violencia en su país y la intervención militar de EU en Venezuela. ¡Patético!

Pablo Moctezuma Barragán

La nefanda entrega a María Corina Machado

El otorgamiento del Premio Nobel de La Paz a María Corina Machado es un acto abominable que le da continuidad a entregas de dichos premios a personajes como Henry Kissinger (1973), Menájem Beguín (1978) y Barack Obama (2009).

María Corina Machado es representante de la extrema derecha de carácter neofascista que hoy avanza en el mundo. Ultraneoliberal, anticomunista y partidaria de la intervención militar estadunidense en Venezuela, no ha escatimado esfuerzos en solicitarla. En 2018 la pidió en una carta a Mauricio Macri y Benjamin Netanyahu; en 2019, lo hizo a la Asamblea Nacional de Venezuela, entonces con mayoría antichavista. En estos momentos de la avanzada naval estadunidense ha justificado diciendo que estas movilizaciones militares estadunidenses no están dirigidas contra el pueblo venezolano, sino contra lo que ella llama una “estructura de narcotráfico”, el inventado cártel de Los Soles, supuestamente dirigido por el presidente Nicolás Maduro.

Por lo demás son conocidos los vínculos de Machado con partidos neofascistas como el español Vox y los agrupados en la llamada Cumbre de los Patriotas de Madrid 2025 en la cual participó.