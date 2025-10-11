Nobel no a la paz, sino a la intervención, opina
l Nobel de la ¿Paz? se lo han otorgado al ex presidente de EU Theodore Roosevelt, quien con su política del “ gran garrote” impulsó el imperialismo, invadió Dominicana y Haití y ocupó Cuba; a Woodrow Wilson quien invadió México en 1914 y luego en 1916; a Henry Kissinger, promotor del sangriento golpe de Estado en Chile en 1973; a Mijail Gorbachov por desmantelar la Unión Soviética; a Barack Obama, que invadió Afganistán, Irak, Libia, Siria, comenzó con Felipe Calderón la integración militar con México, bombardeó Yemen además con un golpe de Estado gestó el conflicto en Ucrania.
Éstos han sido premios no a la paz, sino a la intervención. Ahora la Casa Blanca acusó al comité Nobel de utilizar criterios que “anteponen la política a la paz” y reclamó por no darle el premio a Donald Trump, quien está amenazando a Venezuela y mantiene un despliegue militar en El Caribe, sediento del oro y el petróleo venezolano.
Se hubiera visto “políticamente feo”; prefirieron premiar a María Corina Machado, quien promueve la división y la violencia en su país y la intervención militar de EU en Venezuela. ¡Patético!
Pablo Moctezuma Barragán
La nefanda entrega a María Corina Machado
El otorgamiento del Premio Nobel de La Paz a María Corina Machado es un acto abominable que le da continuidad a entregas de dichos premios a personajes como Henry Kissinger (1973), Menájem Beguín (1978) y Barack Obama (2009).
María Corina Machado es representante de la extrema derecha de carácter neofascista que hoy avanza en el mundo. Ultraneoliberal, anticomunista y partidaria de la intervención militar estadunidense en Venezuela, no ha escatimado esfuerzos en solicitarla. En 2018 la pidió en una carta a Mauricio Macri y Benjamin Netanyahu; en 2019, lo hizo a la Asamblea Nacional de Venezuela, entonces con mayoría antichavista. En estos momentos de la avanzada naval estadunidense ha justificado diciendo que estas movilizaciones militares estadunidenses no están dirigidas contra el pueblo venezolano, sino contra lo que ella llama una “estructura de narcotráfico”, el inventado cártel de Los Soles, supuestamente dirigido por el presidente Nicolás Maduro.
Por lo demás son conocidos los vínculos de Machado con partidos neofascistas como el español Vox y los agrupados en la llamada Cumbre de los Patriotas de Madrid 2025 en la cual participó.
Además ha estado asociada con el partido genocida Likud de Israel y conspicuas figuras neofascistas como Álvaro Uribe y Javier Milei.
El otorgamiento del Premio Nobel de La Paz es una burla a las denodadas movilizaciones masivas y pronunciamientos contra el genocidio perpetrado en Palestina.
Abraham Nuncio, Irene León y Carlos Figueroa Ibarra
Comité noruego, “sin calidad moral ni seriedad”, señala
Qué lamentable otorgar el Nobel de la Paz a una política venezolana como María Corina Machado que ha contribuido, en el ámbito nacional e internacional, en el intento de derrocar al gobierno legítimo actual más allá de que se esté o no de acuerdo con éste. Es aún más el argumento que hace valer Jorgen Watne, presidente del comité noruego del Nobel, en el sentido de que es “figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida”.
Con ese tipo de criterios y razonamientos para otorgar ese premio, pierde toda seriedad, calidad moral y deja claramente al descubierto que se actúa con criterios políticos y con visión ideológica contraria al esfuerzo de países como Venezuela en cuanto a buscar vías de progreso con independencia y respeto a su soberanía.
Benito Mirón Lince
Denuncia a Grupo Marzus por retención de 310 mil pesos
Ayer se publicó una denuncia ciudadana que hice en contra de Grupo Marzuz, sin embargo, quisiera corregir que la cantidad que la empresa dedicada a remates bancarios no me ha querido devolver es de 310 mil pesos.
Ojalá pueda lograr que regresen mi dinero.
Gabriela Jaqueline López Villarreal
Invitación
Conferencia Argentina: el plan “libertario” y la respuesta popular
Brújula Metropolitana invita a la conferencia Argentina: El plan “Libertario” y la respuesta popular. La cita es hoy a las 17 horas, en Misantla 11, Roma Sur, en la Central Campesina Cardenista; a tres calles del Metro Centro Médico, salida sur-poniente, por Tehuantepec, CDMX. La entrada es gratuida. Informes: 55-5275-6418, [email protected]
Laura Nava y Fabián Zavala