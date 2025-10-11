E

l Congreso de Perú destituyó a la presidenta de facto Dina Boluarte y horas después tomó juramento como nuevo mandatario al hasta entonces titular del Legislativo, José Jerí. La caída de Boluarte fue precipitada por el recrudecimiento de la crisis de inseguridad que padece el país, y se aprobó gracias al voto unánime de los partidos de derecha y ultraderecha que hasta ahora la habían sostenido en el cargo pese a su falta de legitimidad y a los graves crímenes que cometió para afianzarse en el poder a finales de 2022 e inicios de 2023.

El presidente destituido Pedro Castillo, último titular del Ejecutivo elegido en las urnas, denunció que la destitución de Boluarte no es sino una maniobra de las derechas, incluido el fujimorismo, para desmarcarse de una figura sumamente impopular y hacerse con el control del Estado a unos meses de las elecciones programadas para abril de 2026.

En el momento de su caída, la política defenestrada era repudiada por casi 94 por ciento de los ciudadanos, con un pico de 97 por ciento en el sur del país, donde se produjo la mayoría de las víctimas de la represión que dejó 60 muertos y centenares de heridos hace casi tres años, en hechos calificados como ejecuciones extrajudiciales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” por el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica. Dentro de la nación andina, la fiscalía abrió una investigación preliminar contra Boluarte y varios ministros por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Además, la ex presidenta se caracterizó por escándalos de corrupción, una frivolidad temeraria en medio de un rechazo abrumador a su gobierno, el alineamiento con Washington y la promoción de medidas ultraderechistas ubicadas en las antípodas de las ideas que defendía cuando se encontraba en campaña, con episodios tan regresivos como la ley de amnistía a los elementos castrenses, policías y paramilitares procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra sucia contrainsurgente entre 1980 y 2000.