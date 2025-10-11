Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 19

Washington. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que implementará una nueva fuerza conjunta antinarcóticos en la zona de responsabilidad del Comando Sur, donde el país atacó embarcaciones que presuntamente transportan drogas hacia su territorio, informó ayer el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El secretario de guerra señaló que la medida tiene como fin “aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener a Estados Unidos a salvo. El mensaje es claro: si trafican con drogas hacia nuestras costas, los detendremos en seco”, advirtió Hegseth en X.