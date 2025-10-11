Sábado 11 de octubre de 2025, p. 19
Washington. Siete niños ucranios y una rusa fueron repatriados por Moscú y Kiev después de negociaciones secretas de Melania Trump, esposa del presidente estadunidense, con representantes rusos.
En la Casa Blanca, Melania aseguró que mantiene una línea de comunicación abierta con el mandatario ruso, Vladimir Putin, e indicó que de los ocho menores, tres fueron “separados de sus padres y desplazados a la federación rusa debido a los combates en el frente”; en tanto, los otros cinco se “separaron de sus familiares a través de las fronteras debido al conflicto”, uno de ellos era una niña rusa que fue repatriada a su país, al tiempo de asegurar que fueron secuestrados y mantenidos cautivos por Moscú.
“Han pasado muchas cosas desde que el presidente Putin recibió mi carta el pasado mes de agosto. Respondió por escrito mostrando su disposición a colaborar directamente conmigo”, declaró.
La ex modelo de 55 años, nacida en Eslovenia, mencionó que ambas partes mantuvieron “reuniones y llamadas extraoficiales, todas de buena fe”; asimismo, sostuvo que su representante trabaja directamente con el equipo de Putin para garantizar la reunificación segura de los infantes con sus familias entre Rusia y Ucrania
“Rusia sigue cooperando con Estados Unidos en diversos ámbitos, incluido el humanitario. Apreciamos el liderazgo humanitario de Melania Trump”, expresó el enviado presidencial ruso, Kirill Dmitriev, quien participó en las conversaciones.
El este de la capital de Ucrania sufre cortes eléctricos, luego de un importante ataque ruso que causó la muerte de un niño de siete años en la región de Zaporiyia, informaron autoridades locales.