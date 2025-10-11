Reuters, The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 19

Washington. Siete niños ucranios y una rusa fueron repatriados por Moscú y Kiev después de negociaciones secretas de Melania Trump, esposa del presidente estadunidense, con representantes rusos.

En la Casa Blanca, Melania aseguró que mantiene una línea de comunicación abierta con el mandatario ruso, Vladimir Putin, e indicó que de los ocho menores, tres fueron “separados de sus padres y desplazados a la federación rusa debido a los combates en el frente”; en tanto, los otros cinco se “separaron de sus familiares a través de las fronteras debido al conflicto”, uno de ellos era una niña rusa que fue repatriada a su país, al tiempo de asegurar que fueron secuestrados y mantenidos cautivos por Moscú.

“Han pasado muchas cosas desde que el presidente Putin recibió mi carta el pasado mes de agosto. Respondió por escrito mostrando su disposición a colaborar directamente conmigo”, declaró.