Sábado 11 de octubre de 2025, p. 19
Paris. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar a Sébastien Lecornu primer ministro del país, cuatro días después de su dimisión al cargo debido a la presión de la oposición, que vetó su propuesta de presupuesto y la nueva composición de su gobierno.
“Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el presidente de la República para hacer todo lo posible por proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, declaró el premier, quien se autodefine “monje soldado”.
El adelanto electoral de 2024, que Macron convocó sin consultar a sus aliados, dejó una Asamblea Nacional sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.
Desde entonces, el Parlamento tumbó a dos primeros ministros –el conservador Michel Barnier en diciembre y el centrista François Bayrou–, cuando intentaban aprobar el presupuesto.
La crisis se agravó el lunes con la dimisión de Lecornu, el tercer primer ministro en un año, apenas 14 horas después de desvelar un gabinete que creó malestar en el partido conservador Los Republicanos, su socio de gobierno.
Luego de una reunión con líderes políticos, el entorno del presidente aseguró ayer que hay un “camino posible para tejer compromisos” y evitar un nuevo adelanto de las legislativas, pero se desconoce quiénes serán sus aliados en el gobierno y qué concesiones hará a los opositores para evitar su caída.
Tanto la extrema derecha como la izquierda radical, que no fueron invitados, amenazaron con censurar la decisión y el izquierdista Manuel Bompard acusó a Macron, quien enfrenta reclamos crecientes de dimisión, de ser “un irresponsable ebrio de poder”.