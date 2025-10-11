Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 19

Paris. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar a Sébastien Lecornu primer ministro del país, cuatro días después de su dimisión al cargo debido a la presión de la oposición, que vetó su propuesta de presupuesto y la nueva composición de su gobierno.

“Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el presidente de la República para hacer todo lo posible por proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, declaró el premier, quien se autodefine “monje soldado”.

El adelanto electoral de 2024, que Macron convocó sin consultar a sus aliados, dejó una Asamblea Nacional sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Desde entonces, el Parlamento tumbó a dos primeros ministros –el conservador Michel Barnier en diciembre y el centrista François Bayrou–, cuando intentaban aprobar el presupuesto.