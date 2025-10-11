Nunca se solicitó, señala el alcalde
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 19
Memphis. Efectivos de la Guardia Nacional patrullaban ayer en Memphis por primera vez pese a múltiples demandas judiciales, al tiempo que la administración de Donald Trump apeló el fallo que impone una res-tricción de 14 días al bloqueo temporal de la federalización y el despliegue de cientos de militares en Illinois.
Los efectivos armados de la guardia patrullaron en Bass Pro Shops, ubicado en la Pirámide, un lugar emblemático de Memphis, y en un centro de bienvenida para turistas a lo largo del río Misisipi. Vestidos con uniformes y chalecos protectores con la etiqueta de “policía militar”, los efectivos fueron escoltados por un agente de policía local y posaron para fotos con visitantes.
El alcalde demócrata de Memphis, Paul Young, indicó que nunca solicitó la presencia de la Guardia Nacional en su ciudad. Pero después de que Trump hiciera el anuncio el 15 de septiembre, y el gobernador republicano de Tenesi, Bill Lee, accediera, Young y otros funcionarios expresaron la intención de que los guardias se enfoquen en capturar a delincuentes violentos y no en asustar, acosar o intimidar a la población en general.
La jefa de policía de Memphis, Cerelyn CJ Davis, declaró que esperaba que los guardias ayudaran a dirigir el tráfico y tuvieran presencia en “corredores comerciales”, pero no que operaran puntos de control o algo similar.
No se sabe cuántos elementos estaban en el terreno o cuántos llegarán a esa ciudad. Lee dijo previamente que las tropas no harían arrestos y no estarían armadas a menos que las autoridades locales lo soliciten.
Por otra parte, el gobierno federal apeló el bloqueo temporal de la federalización y el despliegue de cientos de militares de la Guardia Nacional en Illinois tras un fallo que impone una restricción de 14 días en el marco de las discrepancias sobre las políticas de migración en Estados Unidos, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a la cadena estadunidense NBC News.
Fuerza aérea de Qatar tendrá instalaciones en Idaho
En otro orden informativo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que Washington permitirá que la fuerza aérea de Qatar construya una instalación en la base aérea Mountain Home en Idaho, una medida de la administración Trump para profundizar su relación con Qatar.
Hegseth, acompañado por el ministro de Defensa de Qatar, el jeque Saoud bin Abdulrahman Al Thani, expresó desde el Pentágono que estaba “honrado y emocionado” de firmar una carta en la que autoriza el proyecto.
La Base Aérea Mountain Home albergará un contingente de F-15 y pilotos catarís que se entrenarán junto con soldados locales para “mejorar nuestro entrenamiento combinado, aumentar la letalidad (y) la interoperabilidad”.
En tanto, la presidenta del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) manifestó que no puede apoyar la propuesta de la Casa Blanca que le pide a esa y a otras ocho universidades adoptar la agenda política de Trump a cambio de un acceso favorable a fondos federales.