Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 19

Memphis. Efectivos de la Guardia Nacional patrullaban ayer en Memphis por primera vez pese a múltiples demandas judiciales, al tiempo que la administración de Donald Trump apeló el fallo que impone una res-tricción de 14 días al bloqueo temporal de la federalización y el despliegue de cientos de militares en Illinois.

Los efectivos armados de la guardia patrullaron en Bass Pro Shops, ubicado en la Pirámide, un lugar emblemático de Memphis, y en un centro de bienvenida para turistas a lo largo del río Misisipi. Vestidos con uniformes y chalecos protectores con la etiqueta de “policía militar”, los efectivos fueron escoltados por un agente de policía local y posaron para fotos con visitantes.

El alcalde demócrata de Memphis, Paul Young, indicó que nunca solicitó la presencia de la Guardia Nacional en su ciudad. Pero después de que Trump hiciera el anuncio el 15 de septiembre, y el gobernador republicano de Tenesi, Bill Lee, accediera, Young y otros funcionarios expresaron la intención de que los guardias se enfoquen en capturar a delincuentes violentos y no en asustar, acosar o intimidar a la población en general.

La jefa de policía de Memphis, Cerelyn CJ Davis, declaró que esperaba que los guardias ayudaran a dirigir el tráfico y tuvieran presencia en “corredores comerciales”, pero no que operaran puntos de control o algo similar.

No se sabe cuántos elementos estaban en el terreno o cuántos llegarán a esa ciudad. Lee dijo previamente que las tropas no harían arrestos y no estarían armadas a menos que las autoridades locales lo soliciten.