Siguen las protestas contra eliminación de subsidio a diésel; cumplen 19 días
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 18
Quito. Las fuerzas armadas y la policía nacional de Ecuador ejecutaron ayer un amplio despliegue de personal hacia la capital del país y provincias de la Sierra Norte, durante el día 19 del paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el gobierno.
Los militares indicaron en su cuenta de X que la movilización de personal tiene como objetivo “reforzar la seguridad en Quito y en las zonas de la Sierra norte, donde se concentran los mayores niveles de riesgo y conflictividad”.
Las fuerzas armadas precisaron que estas maniobras tienen lugar en cumplimiento del “estado de excepción”, decretado por el presidente Daniel Noboa, el 4 de octubre en 10 provincias del país por la “grave conmoción interna”.
Amago de toma
La medida, que rige por 60 días, abarca a la capital del país, donde en los últimos días se han intensificado las protestas contra la política económica del gobierno, y la Conaie ha amenazado con una eventual toma de la ciudad.
El ejército añadió que sus elementos precautelan la seguridad del país e infraestructura estratégica durante el paro, “por lo que está prevista la llegada de más vuelos con personal militar que están destinados a realizar operaciones militares de forma permanente”.
La dispersión de tropas y policías en Quito se produjo en respuesta a la convocatoria de organizaciones indígenas y sectores sociales a una gran marcha el 12 de octubre, en respaldo al paro.