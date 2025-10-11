Mundo
El gobierno ecuatoriano despliega las fuerzas armadas contra paristas

Siguen las protestas contra eliminación de subsidio a diésel; cumplen 19 días

Foto
▲ En medio de la manifestación convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, policías se enfrentan con participantes en la comuna de San MIguel del Común, en Quito.Foto Xinhua
 
Periódico La Jornada
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 18

Quito. Las fuerzas armadas y la policía nacional de Ecuador ejecutaron ayer un amplio despliegue de personal hacia la capital del país y provincias de la Sierra Norte, durante el día 19 del paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el gobierno.

Los militares indicaron en su cuenta de X que la movilización de personal tiene como objetivo “reforzar la seguridad en Quito y en las zonas de la Sierra norte, donde se concentran los mayores niveles de riesgo y conflictividad”.

Las fuerzas armadas precisaron que estas maniobras tienen lugar en cumplimiento del “estado de excepción”, decretado por el presidente Daniel Noboa, el 4 de octubre en 10 provincias del país por la “grave conmoción interna”.

Amago de toma

La medida, que rige por 60 días, abarca a la capital del país, donde en los últimos días se han intensificado las protestas contra la política económica del gobierno, y la Conaie ha amenazado con una eventual toma de la ciudad.

El ejército añadió que sus elementos precautelan la seguridad del país e infraestructura estratégica durante el paro, “por lo que está prevista la llegada de más vuelos con personal militar que están destinados a realizar operaciones militares de forma permanente”.

La dispersión de tropas y policías en Quito se produjo en respuesta a la convocatoria de organizaciones indígenas y sectores sociales a una gran marcha el 12 de octubre, en respaldo al paro.

