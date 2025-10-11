▲ En medio de la manifestación convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, policías se enfrentan con participantes en la comuna de San MIguel del Común, en Quito. Foto Xinhua

Xinhua

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 18

Quito. Las fuerzas armadas y la policía nacional de Ecuador ejecutaron ayer un amplio despliegue de personal hacia la capital del país y provincias de la Sierra Norte, durante el día 19 del paro nacional indefinido, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el gobierno.

Los militares indicaron en su cuenta de X que la movilización de personal tiene como objetivo “reforzar la seguridad en Quito y en las zonas de la Sierra norte, donde se concentran los mayores niveles de riesgo y conflictividad”.

Las fuerzas armadas precisaron que estas maniobras tienen lugar en cumplimiento del “estado de excepción”, decretado por el presidente Daniel Noboa, el 4 de octubre en 10 provincias del país por la “grave conmoción interna”.