Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 16

Jerusalén. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a una cumbre de líderes mundiales centrada en Gaza durante su visita a Egipto la próxima semana, reportó ayer The Times of Israel.

Según fuentes familiarizadas con el tema, el mandatario egipcio Abdel Fattah al Sisi, quien organizó el encuentro, busca el apoyo internacional para el plan del jefe de la Casa Blanca en el enclave palestino; entre los invitados se encuentran los líderes o cancilleres de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán e Indonesia.

Un funcionario estadunidense indicó que no se espera la asistencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) trabaja con las autoridades israelíes para incrementar el volumen de la ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza, confirmó Stéphane Dujarric, vocero del secretario general del organismo.

Dujarric informó que el coordinador de la ONU en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, llevó a cabo “reuniones y conversaciones con las autoridades israelíes para obtener claridad” sobre el volumen de la ayuda y el tipo de suministros que se podrán enviar a Gaza.