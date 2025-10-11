ONU busca aumentar el ingreso de ayuda humanitaria
Jerusalén. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a una cumbre de líderes mundiales centrada en Gaza durante su visita a Egipto la próxima semana, reportó ayer The Times of Israel.
Según fuentes familiarizadas con el tema, el mandatario egipcio Abdel Fattah al Sisi, quien organizó el encuentro, busca el apoyo internacional para el plan del jefe de la Casa Blanca en el enclave palestino; entre los invitados se encuentran los líderes o cancilleres de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán e Indonesia.
Un funcionario estadunidense indicó que no se espera la asistencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) trabaja con las autoridades israelíes para incrementar el volumen de la ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza, confirmó Stéphane Dujarric, vocero del secretario general del organismo.
Dujarric informó que el coordinador de la ONU en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, llevó a cabo “reuniones y conversaciones con las autoridades israelíes para obtener claridad” sobre el volumen de la ayuda y el tipo de suministros que se podrán enviar a Gaza.
El portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ricardo Pires, sostuvo que el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas es un “rayo de esperanza” para los niños y las niñas del enclave costero, al tiempo de asegurar que “nuestro objetivo es entregar dos juegos de ropa de invierno a cada bebé menor de 12 meses y llevar un millón de mantas para todos los menores de Gaza”. También expuso que la inmunidad de los infantes es baja porque “no han comido bien, y últimamente nada en absoluto desde hace demasiado tiempo”.
En un comunicado, la asociación de prensa extranjera en Jerusalén urgió a Israel a que les permita un acceso independiente a Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego, bajo el argumento de que ya no existe “excusa” para negarles la entrada.
Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, las autoridades israelíes impidieron a periodistas extranjeros entrar al territorio.