▲ Miles de palestinos llegaron ayer a las ruinas de la ciudad de Gaza, después de una larga caminata desde el sur. Foto Ap

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 16

Jerusalén. Decenas de miles de palestinos desplazados comenzaron su largo viaje a pie para regresar a las ruinas en que fueron convertidos sus hogares luego de que el cese el fuego entró en vigor el mediodía de ayer y de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaran su retirada a las líneas de despliegue acordadas dentro del plan de paz impulsado por el presidente estadunidense, Donald Trump.

Aproximadamente 200 mil personas marcharon hacia el norte por la carretera costera a la ciudad de Gaza, la mayor zona urbana del enclave, donde se desarrolló una de las más férreas ofensivas de Israel desde el inicio de la ocupación, informó un portavoz de defensa civil.

“Gracias a Dios mi casa sigue en pie”, declaró Ismail Zayda, un palestino de 40 años, residente de la ciudad de Gaza, agregó que “el lugar está destruido, las casas de mis vecinos fueron demolidas, distritos enteros han desaparecido”.

En el sur, la gente se abría paso en el polvoriento paisaje de lo que fue la segunda ciudad más grande, Jan Yunis, arrasada por el ejército de Tel Aviv.

Los equipos de rescate señalaron que al menos 55 cuerpos fueron recuperados de entre los escombros en la ciudad de Gaza.

Las FDI anunciaron que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las “líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego y del regreso de rehenes”, pero indicaron que algunas zonas aún son “extremadamente peligrosas”.

La defensa civil gazatí confirmó que las tropas israelíes y los vehículos blindados se retiraron de posiciones avanzadas tanto en la ciudad de Gaza como en Jan Yunis.

La retirada activó el plazo de 72 horas para que el movimiento de resistencia islámica libere a los rehenes restantes a cambio de 250 palestinos presos con largas condenas y otros mil 700 arrestados por las fuerzas de Tel Aviv desde octubre de 2023, previsto en el plan de paz de 20 puntos de Trump.