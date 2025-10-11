Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 23

Habitantes de Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, bloquearon ayer por cuatro horas la vía que une la cabecera municipal de Tepetitlán, en las inmediaciones de la presa Endhó, en protesta por un cateo en la comisaría ejidal, efectuado por agentes de investigación de la Fiscalía General de la República, con respaldo de militares y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. Los inconformes exigieron a los uniformados reparar las supuestas afectacio-nes al inmueble, pues se llevaron documentos y, según los vecinos, rompieron vidrios y causaron destrozos. En la imagen, elementos de la SSPC acceden a acompañar a los pobladores hasta el salón ejidal, donde tras sostener un diálogo, aceptaron de forma verbal pagar los daños.