Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 23

En un operativo conjunto, autoridades federales y de Guerrero detuvieron a Miguel Ángel N como presunto copartícipe en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien era párroco en el municipio guerrense de Eduardo Neri, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El gabinete de seguridad dio a conocer en un comunicado que agentes federales identificaron “a un sujeto vinculado en el evento”, con lo que recabaron información para que se generara una orden de aprehensión.

“Tras realizar recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo, los efectivos ubicaron a Miguel Ángel N, le marcaron el alto y tras corroborar su identidad, lo detuvieron, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”, informó la SSPC.

En tanto, en su cuenta en X, García Harfuch indicó que en seguimiento a labores de investigación en Guerrero, en una operación encabezada por la fiscalía y la Secretaría de Seguridad del estado, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la SSPC, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel N, relacionado con el homicidio del párroco. “Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades locales para evitar que estos crímenes queden impunes”, escribió el funcionario.