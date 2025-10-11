De La Redacción

Sábado 11 de octubre de 2025

Un efectivo murió y dos resultaron heridos de gravedad ayer luego de que una mina terrestre de fabricación casera estalló cuando pasaba una patrulla de la Guardia Nacional (GN), en inmediaciones de la localidad Plan del Cerro, municipio de Cotija, Michoacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Los uniformados patrullaban un camino de terracería cuando uno de los neumáticos hizo contacto con el artefacto hechizo, lo que ocasionó la explosión.

Los sobrevivientes solicitaron apoyo de fuerzas federales y estatales; momentos después, una aeronave arribó al sitio para trasladar a los lesionados a un hospital de la región de la Ciénega de Chapala.

Militares y policías estatales mantienen el área bajo resguardo. Este atentado se suma a otros más cometidos en la franja que limita Michoacán con Jalisco por grupos del crimen organizado contra fuerzas de seguridad y de la sociedad civil.

En los tres años recientes, 23 personas han muerto en Michoacán a causa de minas terrestres colocadas por la delincuencia organizada, según fuentes oficiales. Los municipios de Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Apatzingán y Cotija han sido los más afectados por esta situación.