Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 23

Veracruz, Ver., Antonio de Jesús N, ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esta ciudad, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado de los delitos de amenazas y homicidio en grado de tentativa.

La Jornada dio a conocer que el político veracruzano fue denunciado por amenazas contra tres ciudadanos, a quienes encañonó con una pistola y amenazó con levantarlos y matarlos.

Discusión vecinal

En días pasados, una de las personas agredidas, Edna Lizeth Ruiz Herrera, se presentó ante la FGE a interponer una demanda porque Antonio de Jesús N cortó cartucho y la encañonó a raíz de una discusión vecinal que tuvieron luego de que el perredista chocó contra unas macetas que la mujer colocó en la calle para evitar el paso de vehículos de gran tamaño.