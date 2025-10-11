Sábado 11 de octubre de 2025, p. 23
Veracruz, Ver., Antonio de Jesús N, ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esta ciudad, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado de los delitos de amenazas y homicidio en grado de tentativa.
La Jornada dio a conocer que el político veracruzano fue denunciado por amenazas contra tres ciudadanos, a quienes encañonó con una pistola y amenazó con levantarlos y matarlos.
Discusión vecinal
En días pasados, una de las personas agredidas, Edna Lizeth Ruiz Herrera, se presentó ante la FGE a interponer una demanda porque Antonio de Jesús N cortó cartucho y la encañonó a raíz de una discusión vecinal que tuvieron luego de que el perredista chocó contra unas macetas que la mujer colocó en la calle para evitar el paso de vehículos de gran tamaño.
El incidente ocurrió en el fraccionamiento Residencial del Bosque el pasado 25 de septiembre y todo quedó grabado en video, en el que se observa al hoy detenido muy alterado y presumiendo que tiene influencias políticas.
“Me amenazó con arma fuego afuera de mi domicilio, y honestamente tengo mucho temor porque se puso muy violento, y la razón fue una tontería”, expresó Ruiz Herrera hace unos días.
Ante esta situación, la FGE cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos antes mencionados en agravio de tres ciudadanos. Ahora se espera que Antonio de Jesús N sea presentado ante un juez, quien determinará su situación legal.