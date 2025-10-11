También eliminó la prescripción de crímenes sexuales contra menores
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 23
Tepic, Nay., El Congreso de Nayarit aprobó reformas al Código Penal que tipifican la violencia vicaria como delito y declaran imprescriptibles los crímenes sexuales cometidos contra menores.
Durante la sesión pública ordinaria de la 34 Legislatura, los diputados también avalaron el dictamen que endurece las sanciones contra violencia de género y abuso infantil.
Con esta reforma, quien ejerza violencia vicaria (es decir, quien dañe o lastime a una mujer por medio de sus hijos o personas cercanas) podrá recibir de uno a ocho años de prisión y una multa de 100 a 300 días de salario, además de la aplicación de medidas de protección para las víctimas.
La norma también considera agravantes: la pena podrá aumentar hasta en una tercera parte si el agresor causa daño físico a los hijos o personas utilizadas para violentar, si el delito es cometido por varios sujetos o si un familiar del agresor ha ejercido previamente violencia contra la víctima.
En otro punto, el Congreso avaló la reforma al artículo 140 del Código Penal, que elimina la prescripción de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, garantizando que éstos puedan denunciar en cualquier momento, sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos.
Esta modificación representa un paso firme hacia la justicia, al reconocer que muchas víctimas de abuso infantil tardan años en poder hablar o denunciar, se indicó en la sesión.
Las iniciativas fueron impulsadas por las diputadas Marisol Sánchez Navarro (PT), María de la Paz Ramos Heredia (Morena) y Adriana Elizabeth Haro Oliveros (PT).