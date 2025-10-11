Myriam Navarro

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 23

Tepic, Nay., El Congreso de Nayarit aprobó reformas al Código Penal que tipifican la violencia vicaria como delito y declaran imprescriptibles los crímenes sexuales cometidos contra menores.

Durante la sesión pública ordinaria de la 34 Legislatura, los diputados también avalaron el dictamen que endurece las sanciones contra violencia de género y abuso infantil.

Con esta reforma, quien ejerza violencia vicaria (es decir, quien dañe o lastime a una mujer por medio de sus hijos o personas cercanas) podrá recibir de uno a ocho años de prisión y una multa de 100 a 300 días de salario, además de la aplicación de medidas de protección para las víctimas.

La norma también considera agravantes: la pena podrá aumentar hasta en una tercera parte si el agresor causa daño físico a los hijos o personas utilizadas para violentar, si el delito es cometido por varios sujetos o si un familiar del agresor ha ejercido previamente violencia contra la víctima.