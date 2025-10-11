De La Redacción

La tormenta tropical Raymond podría tocar tierra en el transcurso de hoy al sur de Baja California Sur, donde ocasionará lluvias de intensas a fuertes, además de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 21:15 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizó 210 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y 375 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100.

Por ello se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, incluidas las Islas Marías, Nayarit, y desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur, indicó.

Además, se mantendrán las condiciones meteorológicas adversas que provocarán lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; fuertes en Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México.