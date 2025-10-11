Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 21

Pachuca, Hgo., Mientras organiza un centro de acopio improvisado en Plaza Juárez de Pachuca, Teodorico Licona Gómez narró que “se desbordó el río Pantepec y prácticamente la cabecera municipal de Huehuetla quedó bajo el agua”, donde se encuentra su casa.

Huehuetla se ubica más de 150 kilómetros al noreste de la capital de Hidalgo, en la región otomí tepehua, en los límites con la sierra de Puebla y Veracruz. Licona Gómez, originario de El Paraíso, refirió que luego de que el río se salió de cauce, las calles y casas se llenaron de agua en segundos. “Era tan fuerte la corriente que derribó una de las puertas de mi vivienda”, lamentó.

“No tenemos luz, no hay señal, no hay Internet. Desde Tenango hay muchos derrumbes; es imposible llegar”, relató con voz cansada tras asegurar que el nivel del agua superó el metro de altura. Detalló que “la corriente y el lodo invadieron las casas, destruyeron muebles, electrodomésticos y puertas. Incluso hubo quienes fueron arrastrados por el agua en sus coches”.

Como Licona, decenas de hidalguenses intentan reunir víveres y artículos básicos para las zonas más afectadas. “Necesitamos agua, pañales, toallas sanitarias, comida enlatada, frijol, arroz, lo que sea. Todo sirve”.

Jorge Guzmán, vecino de la colonia Nueva de Huehuetla, contó que en los 66 años que tiene de vida jamás había visto una creciente tan intensa del afluente. Añadió que la inundación comenzó después de la medianoche del jueves y alcanzó dos metros de altura.