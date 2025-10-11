“Urge rescatar a la gente que está en azoteas o árboles resguardándose”, piden habitantes
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 21
Veracruz, Ver., Lanchas, comida, agua y ropa seca son las principales urgencias de los cientos de personas que permanecen atrapadas en techos de viviendas en Poza Rica, municipio al norte de Veracruz que amaneció inundado a causa de las lluvias.
Decenas de colonias, comunidades y fraccionamientos se vieron impactadas por el desborde del río Cazones, el cual incrementó de manera tan rápida su nivel que para algunos fue imposible salir de sus domicilios.
A pesar de que las autoridades, en conjunto con la sociedad civil, han comenzado tareas de rescate, éstas avanzan de manera lenta ante la cantidad de gente que permanece atrapada.
“Lo que se necesita mucho son lanchas para rescatar a la gente que está en azoteas o árboles resguardándose y, obvio, despensas para los que perdieron todo”, señaló una mujer.
Isabel Martínez comentó que los domicilios de sus familiares quedaron completamente rodeados de líquido, además de que permanecen sin agua ni comida en espera de ser salvados.
“Lo que pedimos es que hagan algo para que volvamos a la normalidad, que pongan los ojos en Poza Rica porque está muy fea la ciudad, está muy mal todo. La gente no puede estar incomunicada, sin comida, sin ropa, sin absolutamente nada”, expresó.
“Esto fue un tsunami: de repente llegó la ola y nos tapó las casas. Tuvimos que salir corriendo, fue una cosa impresionante”, añadió un joven que quedó atrapado en una escuela donde encontró refugio luego de salir de su casa.
El secretario de Gobierno, Ricardo Águeda, reconoció que la inundación dejó personas atrapadas en vehículos, árboles y techos, por lo que se trabaja en el rescate.
Informó que “tenemos un problema muy grave en la zona de Poza Rica. No es el único municipio afectado, pero sí uno de los más perjudicados”.
Saquean tiendas, roban hasta motos
En la zona se han desplegado diversas agrupaciones para brindar apoyo y seguridad a los damnificados; sin embargo, ésta no ha sido suficiente, pues en algunos locales comerciales de Poza Rica se han observado personas realizando actos de saqueo y llevándose consigo desde comida y cerveza hasta colchones y motocicletas.
Algunos de los perpetradores han sido detenidos, pero muchos otros han podido actuar impunemente, mientras la ciudadanía teme que entren a sus domicilios.
“Para cuidar nuestras cositas nos íbamos a quedar, pero nos vimos en la necesidad de salir, más que nada por los niños”, contó Rolando Sosa, damnificado.
Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de lo que vivieron algunas personas durante la inundación. Protección Civil de Poza Rica rescató a un adulto mayor y a su perro, luego de que quedaron atrapados en las gradas de un deportivo.
En otro video se observa a una pareja de abuelitos abrazados entre el agua, mientras un joven subió al techo de su camioneta para ponerse a salvo, levantó los brazos y pidió ayuda a Dios.