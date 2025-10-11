▲ Decenas de colonias, comunidades y fraccionamientos se anegaron debido al desborde del río Cazones, en Veracruz. Foto Cuartoscuro

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 21

Veracruz, Ver., Lanchas, comida, agua y ropa seca son las principales urgencias de los cientos de personas que permanecen atrapadas en techos de viviendas en Poza Rica, municipio al norte de Veracruz que amaneció inundado a causa de las lluvias.

Decenas de colonias, comunidades y fraccionamientos se vieron impactadas por el desborde del río Cazones, el cual incrementó de manera tan rápida su nivel que para algunos fue imposible salir de sus domicilios.

A pesar de que las autoridades, en conjunto con la sociedad civil, han comenzado tareas de rescate, éstas avanzan de manera lenta ante la cantidad de gente que permanece atrapada.

“Lo que se necesita mucho son lanchas para rescatar a la gente que está en azoteas o árboles resguardándose y, obvio, despensas para los que perdieron todo”, señaló una mujer.

Isabel Martínez comentó que los domicilios de sus familiares quedaron completamente rodeados de líquido, además de que permanecen sin agua ni comida en espera de ser salvados.

“Lo que pedimos es que hagan algo para que volvamos a la normalidad, que pongan los ojos en Poza Rica porque está muy fea la ciudad, está muy mal todo. La gente no puede estar incomunicada, sin comida, sin ropa, sin absolutamente nada”, expresó.

“Esto fue un tsunami: de repente llegó la ola y nos tapó las casas. Tuvimos que salir corriendo, fue una cosa impresionante”, añadió un joven que quedó atrapado en una escuela donde encontró refugio luego de salir de su casa.