Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 20

Desde temprana hora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo coordinó las acciones para hacer frente a la emergencia por las intensas lluvias, particularmente en seis estados del país. Reportó que hubo fallecimientos –entre ellos un menor de edad–, miles de viviendas afectadas, ríos desbordados, localidades aisladas, vías de comunicación dañadas, derrumbes, árboles caídos y más.

A lo largo del día estuvo en contacto con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, y con los titulares de las secretarías de la Defensa, de Marina (Semar), Bienestar, Gobernación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y de la Comisión Nacional del Agua.

Por la noche informó que la Semar desplegó 3 mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. También puso a disposición 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y 4 mil despensas listas para ser distribuidas.

Asimismo, dio a conocer que hubo afectación en 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. Hasta anoche, 647 kilómetros habían sido liberados y se trabajaba en los 335 restantes. También mencionó que en Hidalgo se reportaron daños en dos puentes.

Por la mañana indicó que las precipitaciones se registraron en 31 estados –excepto Baja California Sur– y que una de las zonas más afectadas fue la Huasteca.