Daños por Priscilla y Raymond
A las miles de viviendas inundadas, derrumbes y ríos desbordados, se añade la explosión de un ducto de Pemex por un deslave en Puebla
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 20
Veintinueve personas perecieron a consecuencia de las lluvias causadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, las cuales dejaron además una serie de estragos, como la inundación de más de 6 mil viviendas por el desbordamiento de ríos y arroyos, derrumbe de cerros y la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio poblano de Xicotepec.
En la primera entidad, 16 personas murieron, según autoridades, por la caída de piedras y lodo de los cerros en diversos puntos de la Sierra y la Huasteca hidalguenses. También hay ocho lugareños desaparecidos en tres demarcaciones.
Entre los fallecidos están dos niños y una mujer que se quedaron sepultados en sus viviendas en Zacualtipán de Ángeles. Decenas de familias fueron evacuadas y permanecen en albergues temporales.
El secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reina, precisó que hasta el mediodía de ayer se habían contabilizado un millar de casas afectadas en 90 comunidades, 90 poblados incomunicados y 17 municipios sin suministro eléctrico.
De igual forma se reportaron daños en 308 escuelas, 59 hospitales y clínicas, así como seis ríos rebosados y 71 caminos averiados. Las demarcaciones con más estragos se ubican en la sierra otomí-tepehua, Huasteca y valle de Tulancingo, entre ellas Huejutla, Tianguistengo, Xochiatipan y Zacualtipan.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta confirmó el deceso de nueve personas, y la búsqueda de ocho sepultadas en Huauchinango por un alud que cayó en sus viviendas, así como más de 80 mil damnificados en cerca de 25 localidades.
Zonas incomunicadas
Señaló que la incomunicación se agrava en poblados como La Máquina y La Ceiba, por la magnitud de los derrumbes. Mientras, en la Sierra Norte los ríos Pantepec, San Marcos, San Agustín y Apulco se encuentran fuera de su cauce, lo que aumenta el riesgo en la zona.
Indicó que hay 13 carreteras con cierres totales y parciales por los deslaves que dejaron incomunicadas varias zonas.
A esto sumó la explosión de un ducto de Pemex causado por un deslave en la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho, la madrugada del viernes, a causa de las fuertes lluvias. El derrame alcanzó al río San Marcos.
Escapa tigre de Bengala
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reportó que un tigre de Bengala se escapó del parque Animalia, en Xicotepec, debido a daños causados a instalaciones del zoológico, por lo que exhortó a la población a no acercarse ni intentar atrapar y/o herir al ejemplar. Pidió que en caso de avistamiento llamen al 911.
En Veracruz, la zona norte del estado amaneció bajo el agua tras el desbordamiento de ríos y arroyos debido a las lluvias continuas, las cuales también provocaron el deceso de tres personas. El primero era un automovilista, por un derrumbe en la carretera Zongolica-Orizaba.
El segundo, un policía municipal que intentaba rescatar a una familia que se quedó atrapada en una inundación en Papantla, y Diana Jael, alumna de la Universidad Veracruzana, que no logró salir de su domicilio en Poza Rica, según dio a conocer la institución en una esquela.
En esa región, el río Cazones se desbordó y anegó los municipios de Coatzintla, Tihuatlán, Cazones de Herrera y Poza Rica. En este último, decenas de colonias y vehículos quedaron sumergidos en el agua, y los pobladores se refugiaron en lo alto de sus viviendas. En Álamo, más de 5 mil hogares se anegaron, aunque el nivel comenzó a bajar ayer por la tarde, según se informó.
El gobierno de Querétaro dijo, por su parte, que de forma preliminar se registraron perjuicios en 147 viviendas de 121 localidades de seis municipios de la zona serrana. Reportó el deceso de un niño de seis años que quedó bajo piedras y lodo en Pinar de Amoles.
Niveles históricos
En tanto, el desfogue de la presa Zimapán, en Hidalgo, que alcanzó 102 por ciento de su capacidad, sumado a los torrenciales aguaceros en San Luis Potosí, provocaron el aumento histórico del río Moctezuma, en el sur de la Huasteca potosina.
Los municipios de riesgo son Axtla de Terrazas, Xilitla, Coxca-tlán, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale, donde mil familias fueron evacuadas; algunas están en albergues y otras con parientes.
En Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a varias familias de Altamira, Ciudad Madero y de las zonas bajas del puerto de Tampico, que no pudieron salir de sus casas por las severas inundaciones en al menos nueve colonias.
En Guanajuato, cuatro municipios ubicados en la Sierra Gorda sufrieron afectaciones por deslaves, ríos desbordados que incomunicaron poblados, cortes de suministro eléctrico y carreteras bloqueadas.
Para atender los efectos de las tormentas tropicales en la mayor parte del país (particularmente en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo), la Semar y las secretarías de la Defensa Nacional y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como personal de la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad pusieron en marcha planes de prevención y atención a la población afectada.
La Semar informó que movilizó a más de 3 mil efectivos a comunidades ubicadas en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, en áreas de los ríos Tecolutla, Cazones, Tuxpan y Pánuco, donde se concentra alrededor de 1.4 millones de habitantes en zonas vulnerables.
Con información de Gustavo Castillo