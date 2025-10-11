▲ El camino de la Sierra Norte de Puebla resultó afectado debido a las severas precipitaciones de las recientes horas. Foto Esimagen

▲ El municipio de Poza Rica, Veracruz, se inundó debido a las torrenciales lluvias que desbordaron el río Cazones; decenas de colonias y comunidades quedaron bajo el agua, incluida la agencia de autos Toyota. En la zona serrana de Hidalgo, viviendas de 121 localidades en seis municipios resultaron afectadas por el huracán Priscilla. En el poblado de Agua Fría de Gudiño, del municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, se deslavó un cerro. Foto Cuartoscuro, Carlos Nava y redes sociales

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 20

Veintinueve personas perecieron a consecuencia de las lluvias causadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, las cuales dejaron además una serie de estragos, como la inundación de más de 6 mil viviendas por el desbordamiento de ríos y arroyos, derrumbe de cerros y la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio poblano de Xicotepec.

En la primera entidad, 16 personas murieron, según autoridades, por la caída de piedras y lodo de los cerros en diversos puntos de la Sierra y la Huasteca hidalguenses. También hay ocho lugareños desaparecidos en tres demarcaciones.

Entre los fallecidos están dos niños y una mujer que se quedaron sepultados en sus viviendas en Zacualtipán de Ángeles. Decenas de familias fueron evacuadas y permanecen en albergues temporales.

El secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reina, precisó que hasta el mediodía de ayer se habían contabilizado un millar de casas afectadas en 90 comunidades, 90 poblados incomunicados y 17 municipios sin suministro eléctrico.

De igual forma se reportaron daños en 308 escuelas, 59 hospitales y clínicas, así como seis ríos rebosados y 71 caminos averiados. Las demarcaciones con más estragos se ubican en la sierra otomí-tepehua, Huasteca y valle de Tulancingo, entre ellas Huejutla, Tianguistengo, Xochiatipan y Zacualtipan.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta confirmó el deceso de nueve personas, y la búsqueda de ocho sepultadas en Huauchinango por un alud que cayó en sus viviendas, así como más de 80 mil damnificados en cerca de 25 localidades.

Zonas incomunicadas

Señaló que la incomunicación se agrava en poblados como La Máquina y La Ceiba, por la magnitud de los derrumbes. Mientras, en la Sierra Norte los ríos Pantepec, San Marcos, San Agustín y Apulco se encuentran fuera de su cauce, lo que aumenta el riesgo en la zona.

Indicó que hay 13 carreteras con cierres totales y parciales por los deslaves que dejaron incomunicadas varias zonas.

A esto sumó la explosión de un ducto de Pemex causado por un deslave en la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho, la madrugada del viernes, a causa de las fuertes lluvias. El derrame alcanzó al río San Marcos.

Escapa tigre de Bengala

Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reportó que un tigre de Bengala se escapó del parque Animalia, en Xicotepec, debido a daños causados a instalaciones del zoológico, por lo que exhortó a la población a no acercarse ni intentar atrapar y/o herir al ejemplar. Pidió que en caso de avistamiento llamen al 911.

En Veracruz, la zona norte del estado amaneció bajo el agua tras el desbordamiento de ríos y arroyos debido a las lluvias continuas, las cuales también provocaron el deceso de tres personas. El primero era un automovilista, por un derrumbe en la carretera Zongolica-Orizaba.