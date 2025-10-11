De la Redacción

Sábado 11 de octubre de 2025

Los finalistas de México Canta realizarán una gira en México y en Estados Unidos en donde promoverán las nuevas narrativas por la paz y contra las adicciones, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A su vez, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, aseguró que de aquí a diciembre tendrán ocho presentaciones en Los Ángeles, Las Vegas y Miami, en Estados Unidos, además de Tijuana y participarán en la verbena navideña de la Ciudad de México. Destacó que los jóvenes se incorporarán al grupo Legado de Grandeza para participar en los showcase que se organizan en el marco de los Latin Grammy, con el fin de “promocionar talento”.