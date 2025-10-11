Sábado 11 de octubre de 2025, p. 8
El cantante de Moody Blues y su “querido esposo” John Lodge murió a los 82 años, confirmó su familia. El bajista se unió a la banda en 1966 con su compañero cantante Justin Hayward, luego de la partida de Denny Laine y Clint Warwick en 1966.
“Con la más profunda tristeza tenemos que anunciar que John Lodge, nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano nos ha sido arrebatado repentina e inesperadamente”, dijo su familia en un comunicado.
Como sabe cualquiera que conoció a este hombre de gran corazón, lo más importante para él era su amor eterno por su esposa, Kirsten, y su familia, seguido de su pasión por la música y su fe.
“John se fue en paz, rodeado de sus seres queridos y con los sonidos de The Everly Brothers y Buddy Holly.
Con la banda, Lodge participó en algunos de sus trabajos más conocidos, incluido el álbum sicodélico Days Of Future Passed (1967), considerado uno de los primeros álbumes conceptuales del rock, y su continuación, In Search Of The Lost Chord (1968), que vio a la banda avanzar hacia una mayor experimentación.
El músico británico, nacido en Birmingham, tocó en algunas de las canciones más conocidas del grupo, como Nights In White Satin, Question y Isn’t Life Strange.
También participó en los álbumes On The Threshold Of A Dream (1969), To Our Children”s Children’s Children (1969), A Question Of Balance (1970), Every Good Boy Deserves Favour (1971) y Seventh Sojourn (1972), que vieron a la banda pasar al rock progresivo a gran escala.
Lodge también participó en el álbum Octave de 1977, en el que Moody Blues adoptó un sonido más orientado al pop, y continuó grabando discos con el grupo hasta su último álbum de estudio, December (2003), una colección de canciones navideñas.
El grupo continuó actuando en vivo hasta 2018, el mismo año en que la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Lodge nació en Erdington, Birmingham, y asistió a la escuela en Birches Green Junior School, Central Grammar School y luego fue a la universidad en el Birmingham College Of Advanced Technology.
Estuvo casado con su esposa, Kirsten, desde septiembre de 1968, y tuvo dos hijos, Kristian y Emily a quien se hace referencia en la canción Emily’s Song de The Moody Blues, del álbum Every Good Boy Deserves Favour.
Lodge habló en varias ocasiones sobre ser un cristiano evangélico, diciendo que le ayudó a evitar los excesos del rocanrol.