The Independent

El cantante de Moody Blues y su “querido esposo” John Lodge murió a los 82 años, confirmó su familia. El bajista se unió a la banda en 1966 con su compañero cantante Justin Hayward, luego de la partida de Denny Laine y Clint Warwick en 1966.

“Con la más profunda tristeza tenemos que anunciar que John Lodge, nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano nos ha sido arrebatado repentina e inesperadamente”, dijo su familia en un comunicado.

Como sabe cualquiera que conoció a este hombre de gran corazón, lo más importante para él era su amor eterno por su esposa, Kirsten, y su familia, seguido de su pasión por la música y su fe.

“John se fue en paz, rodeado de sus seres queridos y con los sonidos de The Everly Brothers y Buddy Holly.

Con la banda, Lodge participó en algunos de sus trabajos más conocidos, incluido el álbum sicodélico Days Of Future Passed (1967), considerado uno de los primeros álbumes conceptuales del rock, y su continuación, In Search Of The Lost Chord (1968), que vio a la banda avanzar hacia una mayor experimentación.

El músico británico, nacido en Birmingham, tocó en algunas de las canciones más conocidas del grupo, como Nights In White Satin, Question y Isn’t Life Strange.