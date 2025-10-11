Afp

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 8

París. El cineasta mexicano Guillermo del Toro anunció que se asociará con una escuela de cine de París y Netflix para crear un centro de formación que ayude a preservar la técnica histórica de animación stop motion.

Es el proceso más antiguo de animación, que consiste en simular el movimiento a partir de fotogramas sucesivos de objetos estáticos.

La técnica se remonta a finales del siglo XIX y actualmente el estudio británico Aardman, y sus películas Wallace y Gromit o Chicken Run, son los ejemplos más conocidos.

“Los nombres importantes del stop motion tienen todos más de 50 años”, declaró Del Toro a la prensa en París, en la prestigiosa escuela de artes visuales de Gobelins.

“El stop motion está perpetuamente al borde de la extinción. Y lo preservan personas un poco locas. Es un pequeño culto con gente muy devota”, bromeó el cineasta, que dirigió la película animada Pinocho de 2022 utilizando esta técnica.