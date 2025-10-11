Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 7

La agrupación Toro Buda busca el balance entre la fuerza y la paz con su primer material titulado Ctrl + Alt + Delete, el cual se encuentra en las principales plataformas de música digital. Con su sonido pop rock conceptual, la agrupación se presenta hoy en Azcapotzalco.

El nuevo grupo tiene influencias de Dylan, Pearl Jam y Pink Floyd, en su debut, cuentan con la colaboración del músico y productor ecuatoriano Sebastián Barniol, quien trabajo con ITESM Symphonic Orchestra, Alexander Acha, Noel Schajris, además del ingeniero nominado a un Grammy y un Emmy, Alberto de Icaza.

Toro Buda se integra por Tato Schab, Jos Parker, Javi González, Édgar Jiménez, Arlae Walton y Fernando Laureano, éste último, cantante y guitarrista de la banda platicó con La Jornada los detalles de su nuevo disco y sus próximas presentaciones.

“En nuestro nuevo disco también se encuentran el par de sencillos que lanzamos anteriormente titulados Pandemia y Del otro lado. Hoy le vamos a abrir al músico SamiChohfi, quien tiene raíces brasileñas y tuvimos la oportunidad de que nos invitara. Nuestra presentación es un día después de lanzar nuestro disco, así que lo compartiremos con el publico.

“La mayor parte de las canciones están cantadas en español, pero sí hay algunas en inglés. Tengo la impresión de que los temas ya están por ahí flotando en algún lugar y nosotros somos sólo un canal para que salgan”, dijo.

El álbum se lanzó ayer, en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, junto con el sencillo Your Brain Is Bringing You Down, tema que aborda el tema del bienestar emocional.

Laureano radica hace tiempo en Austin, Texas, conoció a los músicos que integran el proyecto mediante amigos que los recomendaron, así se fue conformando la alineación. Para componer su primer disco, Laureano recordó que fue difícil trasladarse de Estados Unidos a México pero “estamos contentos con el resultado”, agregó.