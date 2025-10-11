▲ Fotograma del video del sencillo In The City, dirigido por Belén Asad. En la imagen, el cantante argentino

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 7

El músico argentino Charly García, ícono del rock en Latinoamérica, lanzó su más reciente tema titulado In The City, en colaboración con la estrella inglesa Gordon Matthew Thomas Summer, mejor conocido como Sting.

El nuevo sencillo ya se encuentra en las principales plataformas de música digital y también en formato de vinilo. La canción es una nueva versión de In The City Than Never Sleeps, pieza incluida en el álbum Kill Gill que el músico argentino publicó en 2010.

Se trata de música nueva de Charly, a punto de cumplir 74 años, luego de lanzar su álbum La lógica del escorpión en septiembre del año pasado.

Esta colaboración se gestó durante la última presentación de Sting en Argentina, en el pasado febrero. La amistad entre ambos músicos se originó desde 1988, durante la gira de Humans Right Now, conocida popularmente como Amnesty.

El tema fue masterizado por el estadunidense Ted Jensen, en Sterling Sound, el mismo ingeniero que estuvo detrás de Clics modernos y de la mayoría de los discos de Charly García como solista.

Sting recibió la maqueta del tema con las sugerencias para grabar sus intervenciones vocales y las guitarras de Dominic Miller. El cantante y Miller grabaron sus partes juntos en Oregon, noroeste de Estados Unidos, en el estudio portátil del ingeniero Tony Lake, habitual colaborador del artista.

Buenos Aires y Nueva York

La batería corrió a cargo de Diego López de Arcaute, música de Juana Molina y de La Grande, con más de dos décadas de trayectoria, fue recomendado por el hijo de García.

El nuevo tema cuenta con su video, dirigido por Belén Asad, quien filmó imágenes tanto en Buenos Aires como en Nueva York. La parte de Sting fue dirigida por Maximilian Stafford. En las representaciones se puede observar a ambos artistas por separado, dando vueltas por las calles de la ciudad de noche dentro de un taxi, con la participación de Miller tocando en el subterráneo.