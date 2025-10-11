Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 6

El director, productor, fotógrafo y promotor de cine documental, Juan Carlos Rulfo presenta su reciente documental Binnizá, los seres de las nubes, en la competencia oficial del 23 Festival Internacional de Cine de Morelia, donde valiéndose del poema El lagarto de las nubes, escrito y narrado por Irma Pineda, expone las tradiciones, la memoria, la creatividad y la resistencia de Binnizá, pueblo del Istmo oaxaqueño.

En entrevista con La Jornada el documentalista compartió: “no sé si en este trabajo lo bonito esté bonito, porque esta historia la encontré cuando me invitaron a un proyecto sobre Francisco Toledo, no soy conocedor de él en términos profundos, sí lo conocí y tenía cierta cercanía con mi familia, pero no soy experto. Me pareció una buena oportunidad para conocerlo. Me fui a Juchitán en 2018, aún se veían la devastación del sismo de un año antes y comencé a tocar los territorios por donde había estado don Francisco, después me di cuenta que estaba difícil hacer algo distinto a lo que ya se había hecho con la figura de Francisco Toledo, como El informe Toledo entre otras cosas. También soy consciente que no soy bueno para las biopics y siempre acabo yéndome por otro lado”.

Continuando con su explicación Juan Carlos Rulfo mencionó: “Conocí a Irma Pineda y comenzamos a platicar sobre su historia, la desaparición de su padre en 1972 y me situó en el contexto de lo que eran los binnizá, que no se consideran zapotecos. Así como muchas de las culturas indígenas, que tienen sus propios lenguajes y una subcultura para expresarse por ejemplo de la naturaleza y de su vida en general de una manera muy especial. Francisco Toledo provenía de ahí, tenía el acento de los binnizá, así que me fui quedando con su visión de las cosas, de la arquitectura del paisaje, con los colores y los personajes, así fui conociendo a los personajes como Lucas Avendaño, un muxe bien hecho, guapísimo y poderosísimo, muy combativo, porque su hermano fue asesinado; encontré a Rosty Bazendu rapero zapoteco y activista, a quien asesinaron el año pasado; Lucho El Cocodrilo, quien también murió en una lucha territorial y los demás personajes que hablan de la naturaleza y la lucha por el territorio, la defensa del espíritu y el alma. Eso me gustó mucho”.

Cosmovisión de los personajes

Después de descubrir la cosmovisión de los personajes del poblado, Rulfo comenzó a “construir con Irma un gran texto que tenía que ver con este espacio, abrazo con la historia de su padre, el diálogo entre el cocodrilo y la ceiba. Así construimos este guion decorado con todas estas piezas de los personajes, con quienes estuve el mayor tiempo que pude, pero la película tenía que concluir”.