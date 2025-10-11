L

arvatus prodeo: es una frase del filósfo Descartes que significa avanzo ocultándome.

Fidelidad a los principios. Leo con cuidado esta frase e inmediatamente presencio como César monta en cólera.

“Estamos dando una imagen indigna de nosotros. Lo que observamos son chanchullos por todas partes, negocios sucios de pequeña o alta monta, pleitos de verduleras, mezquinas rivalidades.Bastó que accediéramos al poder para perder la pureza de nuestro espíritu. Íbamos a echar a los corruptos y en vez ocupamos sus lugares.

–¿Dónde estaban esos oportunistas cuando derrumbamos a la puta democracia liberal?

–En el mismo lugar que tú, apoltronados en un sillón cagados de miedo.

–Pero nosotros éramos las aves del porvenir, ellos eran los cerdos cebados del pasado.

–Digamos que los papeles cambian continuamente. Y de eso la única culpable es esa cruel y perra Historia (con mayúsculas por favor).

De forma oculta. César había convivido 15 años con el líder. Le había bebido todos sus conocimientos. Sabía todas las anécdotas que regular y repetidamente contaba. Sentía que había operado con éxito los vínculos que originalmente había tenido el líder. Su verdadero móvil era la envidia. Envidia a todo lo que tenía el jefe. Se encargó de seducir, casi siempre de manera encubierta, a sus más cercanos. A veces se lamentaba que el líder no se daba cuenta. Quería demostrarle que al menos en un terreno lo superaba. Lo que no sabía era que el líder estaba al tanto de todas sus maniobras; todos sus estilos churriguerescos para aparecer como que lo admiraba y elogiaba cuando realmente buscaba desprestigiarlo.

De trastornos. De pronto a César se le presentan síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que lo marcarían conforme pasaba el tiempo. También se agudizó la bipolaridad que siempre lo había acompañado. Sin embargo, los episodios tanto de manía como de depresión se fueron contornado de maneras extravagantes. Su depresión no era silenciosa e interiorizada, sino que se expresaba en largos soliloquios en voz alta, llenos de odio y resentimiento hacía muchos individuos. Su etapa maníaca era aún más desconcertante. Se embarcaba en ejercicios calisténicos que parecían más a contoneos de un borracho deshilvanado. Cuando creyó que había ganado con su última seducción decidió pasearse orondo por el edificio del partido. Al subir las escaleras una banda de fanáticos del líder molieron a garrotazos a César Forni.