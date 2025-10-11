Alejandro Alegría

Grupo México, conglomerado propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, el segundo hombre más acaudalado del país, lamentó que Citi haya rechazado su oferta de compra de 100 por ciento del banco minorista Banamex, pero señaló que respetará la decisión.

“Grupo México fue informado por Citi que decidió rechazar su oferta para la compra del 100 por ciento de las acciones de Banamex, a un precio superior, en mejores condiciones y con mayor certeza que la oferta que ya tenía por solo 25 por ciento”, señaló en un comunicado enviado este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).