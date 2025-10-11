Alejandro Alegría

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de CIBanco para operar como institución financiera, luego de que fuera señalada a finales de junio por autoridades de Estados Unidos de facilitar el lavado de dinero de los carteles de la droga.

Por lo anterior, la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) aprobó el pago de las obligaciones garantizadas, es decir, el proceso de liquidación de la institución financiera.

“A raíz de un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas, CIBanco decidió solicitar a la CNBV la revocación voluntaria de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple”, señaló el IPAB.

Lo anterior ocurre a 10 días de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual acusó a CIBanco, junto a Vector Casa de Bolsa e Intercam de facilitar operaciones a grupos delincuenciales.

Protección a ahorradores

El IPAB indicó que a partir del próximo 13 de octubre iniciará el rembolso a las personas ahorradoras, para lo cual deberán ingresar al portal del instituto (https://tinyurl.com/bdcm8pb7). Además, el pago se hará en un plazo no mayor a 90 días naturales partir de este viernes.